Por que 12 de outubro é Dia de Nossa Senhora Aparecida?

O dia 12 de outubro é uma data emblemática no calendário brasileiro, marcado pela celebração de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil.

Esse dia é especial não apenas pela fé e devoção que movimenta milhares de fiéis, mas também pela história que o envolve. Vamos entender por que essa data foi escolhida para honrar a santa a seguir.

A descoberta de Nossa Senhora Aparecida

A origem da devoção a Nossa Senhora Aparecida remonta a outubro de 1717, quando três pescadores - João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia - enfrentavam dificuldades para encontrar peixes no rio Paraíba do Sul, em São Paulo. Durante suas tentativas, eles encontraram uma imagem sacra de Nossa Senhora da Conceição, sem a cabeça. Mais tarde, ao lançar novamente as redes, pescaram a cabeça da imagem, completando a estátua.

Após esse acontecimento, os pescadores testemunharam o que foi considerado um milagre: suas redes se encheram de peixes, mesmo em um dia de pesca escassa. Esse episódio ficou conhecido como o "Milagre dos Peixes" e marcou o início da veneração popular à santa.

A escolha do 12 de outubro

Embora a descoberta da imagem tenha ocorrido em uma data imprecisa na segunda quinzena de outubro de 1717, o dia 12 de outubro foi escolhido por vários motivos históricos e religiosos.

Proclamação da Padroeira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida foi declarada padroeira do Brasil em 1930 pelo Papa Pio XI, e a partir dessa data, sua festa foi oficialmente reconhecida.

Coincidências históricas. O 12 de outubro também coincide com a data em que Cristóvão Colombo chegou à América, em 1492. Além disso, a maternidade divina de Maria era celebrada em 11 de outubro no calendário romano antigo. Essas coincidências influenciaram a escolha da data.

Outros eventos históricos. No Brasil, o 12 de outubro também marca a aclamação de Dom Pedro I como imperador, em 1822, e a inauguração da estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em 1931.

O reconhecimento do feriado

Em 1980, o então presidente João Figueiredo sancionou a lei 6.802, que oficializou o 12 de outubro como feriado nacional. A lei reforçou a importância de Nossa Senhora Aparecida para a identidade e a cultura religiosa brasileira, estabelecendo um dia de celebração em todo o país.

A devoção popular

Desde sua descoberta, a devoção a Nossa Senhora Aparecida cresceu de forma espontânea. Milagres atribuídos à sua intercessão, como a libertação do escravizado Zacarias, ajudaram a difundir sua importância entre as comunidades. A santa tornou-se um símbolo de esperança e fé para milhões de brasileiros.

Oração a Nossa Senhora Aparecida

"Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis; consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção; consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas.

Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas; acolhei-me debaixo de vossa proteção; socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda eternidade. Assim seja!"

Com informações de matéria publicada em 12/10/2023.