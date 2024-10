Wells Fargo tem queda no lucro do 3º tri com redução de receita de juros

(Reuters) - O Wells Fargo teve queda no lucro do terceiro trimestre, uma vez que a receita do banco com juros foi pressionada pela demanda reduzida por crédito e por pagamentos de rendimentos mais altos aos correntistas.

O quarto maior banco dos Estados Unidos teve lucro líquido de 5,11 bilhões de dólares nos três meses encerrados em 30 de setembro, em comparação com 5,78 bilhões no ano anterior, informou o banco nesta sexta-feira.

A receita líquida de juros do Wells Fargo - ou a diferença entre o que ganha com os empréstimos e o que paga pelos depósitos - caiu 11%, para 11,69 bilhões de dólares no terceiro trimestre.

Em média, analistas previam uma receita líquida de 11,87 bilhões de dólares, de acordo com estimativas compiladas pela Lseg.

A receita de juros dos bancos, que vinha se beneficiando nos últimos anos com o aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve, deve continuar caindo até o final de 2024.

No mês passado, o banco central dos EUA reduziu a taxa de juros pela primeira vez no país desde 2020, cortando-a em 50 pontos-base. As autoridades sinalizaram mais 50 pontos acumulados de reduções até o final do ano.

O corte nos juros foi seguido por uma redução das taxas dos principais bancos, o que provavelmente reduzirá a receita de juros do período. Os bancos norte-americanos também tornaram mais rígidos os padrões de concessão de crédito este ano.

Em uma base por ação, o lucro trimestral foi equivalente a 1,42 dólar por ação, contra 1,48 dólar no ano anterior.

(Por Manya Saini e Noor Zainab Hussain)