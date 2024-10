HIV em transplantados: empresários já foram condenados em caso semelhante

Do UOL, em São Paulo

Dois sócios do laboratório PCS LAB Saleme, que produziu "falso negativo" em exames e causou a infecção de pelo menos seis pessoas com o vírus HIV no Rio de Janeiro, já foram condenados por um caso semelhante em 2010. A informação foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu

Uma mulher, que não será identificada pela reportagem, foi diagnosticada como portadora do vírus após ter feito duas coletas de sangue no laboratório PCL LAB Farroula, que ficava localizado em Belford Roxo. Inconformada com o diagnóstico, ela fez o teste em dois outros laboratórios, que deram resultado negativo para HIV.

Condenação foi publicada oito anos após o exame errado. O juiz Glauber Bitencourt Soares da Costa condenou a PCL LAB Farroula, então comandada por Márcia Nunes Vieira, Walter Vieira e um terceiro sócio, a pagar uma indenização de R$ 10 mil.

Porém, não foram encontrados valores em contas bancárias ligadas ao antigo laboratório e a empresa não funcionava mais no local. Com isso, os sócios foram responsabilizados diretamente pelo pagamento da indenização por danos morais.

Após anos de disputa judicial, um acordo foi feito entre as partes e o processo foi arquivado no ano passado.

O UOL não conseguiu localizar Márcia Nunes Vieira e Walter Vieira para comentar o caso. O espaço segue aberto para manifestação.

'Falso negativo'

Seis pacientes que receberam transplante de órgãos foram infectados com o vírus HIV no Rio de Janeiro. Os casos foram revelados nesta sexta-feira (11) pela rádio BandNews FM e confirmados pelo UOL junto à SES-RJ (Secretaria Estadual de Saúde do Rio).

Exames feitos nos doadores apresentaram 'falso negativo'. Todos os testes teriam sido realizados pela PCS LAB Saleme de Nova Iguaçu (RJ), que havia sido contratada em caráter emergencial pela SES-RJ em dezembro do ano passado. Novos exames feitos pelo Hemorio comprovaram, porém, que as amostras estavam contaminadas com HIV.

Casos foram descobertos após paciente passar mal. Ele havia recebido um coração nove meses antes e chegou ao hospital com sintomas neurológicos, segundo a BandNews FM. Exames foram feitos, e o paciente teve diagnóstico positivo para HIV.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou a retestagem de todo o material do laboratório PCS LAB, no Rio de Janeiro. Todas as unidades da empresa também foram interditadas.