Sakamoto: Nunes e Boulos disputam votos não ideológicos de Marçal

A migração dos votos de Pablo Marçal (PRTB), que terminou o 1º turno das eleições municipais de São Paulo em terceiro lugar, não irá automaticamente para Ricardo Nunes (MDB) —em especial os que não são necessariamente ideológicos, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto durante o UOL News desta quarta-feira (9).

Sakamoto destaca que a maioria do voto de Marçal que também é bolsonarista deve, de fato, ir para Nunes. Porém, outros segmentos continuam em disputa e podem ser angariados por Guilherme Boulos (PSOL) no 2º turno.

Tem uma parte dos votos do Marçal que não é ideológica. Um pessoal nas periferias que foi junto com ele pelo discurso de prosperidade, empreendedorismo, são jovens --não apenas antissistema, mas aqueles que não encontram inserção no mercado de trabalho como queriam. Não são de direita, [eles querem] viver melhor e caíram no papo dele. Esse pessoal não cai por gravidade no colo do Nunes.

Leonardo Sakamoto

Além dos votos de Marçal, uma parcela dos próprios votos de Nunes está em disputa —embora em uma mais complicada: o segmento que escolheu o prefeito pela campanha maciça de vereadores em regiões periféricas que também receberam obras nos últimos tempos.

Os votos ideológicos do Marçal caem no colo do Nunes, os não ideológicos estão em disputa. O voto no Nunes na periferia foi porque chegou uma creche, asfaltamento, porque veio política, [nos bairros de] Grajaú, Capela do Socorro, áreas que o PT ganhou com Lula em 2022. Tem possibilidade de migração. É difícil acontecer? Claro que é. Porém, não é impossível.

Leonardo Sakamoto

