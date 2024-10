Kremlin diz que Trump enviou testes de Covid para a Rússia e nega relatos de ligações de Putin

Por Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta quarta-feira que a administração do ex-presidente dos EUA Donald Trump havia enviado testes Covid para a Rússia, mas negou relatos de que Trump havia falado com o presidente Vladimir Putin desde que deixou o cargo.

Em seu livro "War" (Guerra), o jornalista norte-americano Bob Woodward citou um assessor não identificado de Trump dizendo que Trump e Putin podem ter se falado até sete vezes desde que Trump deixou a Casa Branca em 2021, de acordo com uma resenha do livro feita pelo The Washington Post.

O livro detalha um incidente em que Trump ordenou que um assessor saísse de seu escritório em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, no início de 2024, para que ele pudesse ter uma ligação telefônica particular com Putin.

"Quanto às ligações, isso é mentira", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à Reuters. "Não houve ligações e eles não tiveram ligações telefônicas depois que Trump deixou de ser presidente."

Ainda de acordo com o livro de Woodward, Trump, enquanto ainda era presidente em 2020, enviou os cobiçados testes de Covid para Putin durante uma escassez incapacitante nos Estados Unidos e em todo o mundo.

"Quanto aos testes, quando a pandemia começou, os países não tinham equipamentos suficientes. E muitos países trocaram esses gestos de apoio e enviaram uns aos outros remessas de vários equipamentos que possuíam", disse Peskov.

Em abril de 2020, a administração de Trump aceitou 60 toneladas de equipamentos médicos da Rússia.

"Enviamos um lote de aparelhos de respiração artificial, e vários dispositivos de teste vieram dos Estados Unidos", disse Peskov. "Os primeiros testadores funcionaram muito mal."

"Era uma prática comum na época trocar esse tipo de suporte", acrescentou.

"HISTÓRIAS INVENTADAS"

A equipe de campanha de Trump rejeitou os relatos do livro de Woodward dizendo: "Nenhuma dessas histórias inventadas por Bob Woodward é verdadeira."

O New York Times informou nesta quarta-feira que 20 funcionários atuais e antigos do governo Trump e Biden e funcionários de carreira da inteligência disseram que não sabiam de nenhuma conversa entre Trump e Putin desde que o republicano deixou a Casa Branca em janeiro de 2021, mas que "não era inconcebível".

A vice-presidente democrata Kamala Harris questionou por que os testes foram enviados à Rússia durante a pandemia.

"Todo mundo estava lutando para conseguir esses kits, esses kits de teste Covid, e esse cara, que é presidente dos Estados Unidos, está enviando-os para a Rússia, esse ditador assassino, para seu uso pessoal?", disse Kamala ao programa de Howard Stern.

Woodward disse à CBS que os testes eram bens preciosos em uma época em que a Covid estava "correndo solta" em todo o mundo.

De acordo com os sumários do livro feitos pelo Post e pelo New York Times, o presidente dos EUA, Joe Biden, foi particularmente mordaz com relação a vários líderes estrangeiros, inclusive Putin.

Biden chamou Putin de "epítome do mal" e usou linguagem grosseira sobre ele, de acordo com o resumo do Post.