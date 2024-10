Indicado para presidência do BC, Galípolo é sabatinado hoje pelo Senado

O Senado Federal vai sabatinar Gabriel Galípolo nesta terça-feira (8) para avaliar se ele pode assumir a presidência do BC em 2025, substituindo o atual presidente, Roberto Campos Neto. O nome de Galípolo foi oficialmente indicado pelo presidente Lula em 28 de agosto.

O que aconteceu

Galípolo será sabatinado pela CAE (Comissãpo de Assuntos Econômicos) do Senado às 10h. Se Galípolo for aprovado na sabatina, seu nome será avaliado pelo plenário do Senado ainda nesta terça. Galípolo precisa dos votos favoráveis da maioria dos membros da CAE. A partir das 14h, o nome será avaliado pelos senadores.

Campos Neto preside o BC até 31 de dezembro deste ano. Caso aprovado, Galípolo assume o cargo em 1º de janeiro de 2025. Esta é a primeira troca de comando do BC após a lei que dá autonomia ao órgão, que começou a valer em 2021.

Mandato dura quatro anos. Na prática, o indicado preside o BC durante dois anos com a presidência que o indicou e os dois anos seguintes com o próximo presidente da República.

Quem é Galípolo

O economista é o atual diretor de política monetária do BC. Nascido em São Paulo, tem 42 anos e foi secretário-executivo do ministério da Fazenda no início da gestão de Fernando Haddad. Galípolo está na diretoria do BC desde julho de 2023.

Formado pela PUC-SP, foi professor universitário de 2006 a 2021. Também presidiu o banco Fator de 2017 a 2021.