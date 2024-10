Presidente da Tunísia é reeleito com 90,7% dos votos

O presidente da Tunísia, Kais Saied, foi reeleito com 90,7% dos votos, anunciou nesta segunda-feira (7) a autoridade eleitoral do país do Magreb, de 12 milhões de habitantes.

A taxa de participação nas eleições deste domingo foi de 28,8%, a mais baixa desde a instauração da democracia, em 2011.

Apenas dois candidatos foram autorizados a disputar o cargo de Saied, dos 17 iniciais. Quinze deles foram descartados pela autoridade eleitoral devido a supostas irregularidades.

Mais de 9,7 milhões de eleitores estavam inscritos para votar no país, berço das revoltas democráticas da Primavera Árabe, em 2011.

Eleito em 2019, com 73% dos votos, Saied era popular quando tomou plenos poderes, no verão de 2021, prometendo implantar a ordem após anos de instabilidade política. Três anos depois, ONGs do país e do exterior, além da oposição, denunciaram o que chamaram de "viés autoritário do poder", com o desmantelamento dos contrapoderes instaurados em 2011 e a repressão à sociedade civil.

