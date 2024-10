Israel-Gaza: 7 de outubro de 2023, o dia em que uma nova guerra começou

Há exatamente um ano, Israel sofreu o ataque mais devastador de sua história. O episódio deu início a uma nova guerra na Faixa de Gaza, uma deflagração na Cisjordânia ocupada e uma escalada sem precedentes do conflito na região.

Na madrugada de um sábado, 7 de outubro de 2023, dia sagrado do shabat para os judeus, milhares de foguetes foram lançados da Faixa de Gaza em direção a Israel. Era o início da Operação Inundação de Al-Aqsa, lançada do enclave palestino, pondo fim a uma trégua que vinha sendo respeitada desde o fim de uma guerra de cinco dias em maio daquele ano.

Comandos das brigadas Ezzedine al-Qassam, o braço armado do Hamas - mas também de outras facções da Jihad Islâmica, da Frente Democrática para a Libertação da Palestina, da Frente Popular para a Libertação da Palestina e das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa - deixaram a Faixa de Gaza usando explosivos e escavadeiras.

Mais de 3.000 deles se infiltraram no sul de Israel, alguns em parapentes motorizados. O ataque foi realizado em três frentes: em terra, pelo mar, onde esses combatentes desembarcaram nas praias israelenses, e pelo ar. "Decidimos pôr fim a todos os crimes da ocupação", e "mais de 5.000 foguetes" foram disparados desde esta manhã, declarou Mohammad Deif, comandante das Brigadas Ezzedine al-Qassam, em uma gravação de áudio transmitida pela Al-Aqsa TV, o canal de televisão do Hamas.

Mortos, feridos e reféns

Kibutzes - Kfar Aza, Be'eri e Nir Oz - e muitos vilarejos vizinhos foram atacados e seus habitantes mortos a sangue frio em uma operação maciça e coordenada. Também houve ataques a bases militares - Zikim, Nahal Oz, Erez e Reim - onde soldados foram pegos dormindo e mortos a tiros em seus quartéis. Pior ainda, mais de 360 pessoas morreram quando o festival de música techno Tribe of Nova, com a participação de várias centenas de pessoas, foi atacado e confinado a apenas alguns quilômetros da Faixa de Gaza.

"É absolutamente insano. Absolutamente insano", disse um morador de Tel Aviv à RFI algumas horas depois. "Ninguém achava que isso seria possível. Dessa vez, eles não precisaram de túneis. Eles simplesmente cortaram a cerca da barreira de separação e passaram. Sem mais nem menos. Com Toyotas cheias de combatentes. Parece tão fácil, é inacreditável. Parece um jogo de videogame", relatou.

Mil duzentas e cinco pessoas foram assassinadas, incluindo 815 civis e 36 crianças, israelenses e estrangeiros. Outros milhares ficaram feridos e os hospitais solicitaram doações de sangue. Mas o ataque sangrento do Hamas não parou aí. Em 7 de outubro de 2023, 251 reféns foram levados para a Faixa de Gaza. Houve relatos de atrocidades inimagináveis, de soldados mortos em seu próprio sangue. Civis inocentes mortos a tiros nas ruas, mulheres agredidas sexualmente.

Pânico

O pânico tomou conta de todos, a ponto de alguns meios de comunicação espalharem rumores de que bebês haviam sido colocados em fornos ou decapitados, e que uma mulher grávida havia sido estripada, informações que mais tarde se provaram falsas, de acordo com o jornal Haaretz.

Ainda de acordo com o diário israelense datado de 7 de julho de 2024, em 7 de outubro as autoridades reativaram a diretriz Hannibal, uma doutrina militar introduzida na década de 1980 e inicialmente revogada em 2016, que consiste em evitar o risco de tomada de reféns, mesmo ao custo da morte dos cativos.

A doutrina teria sido implementada nas bases militares de Erez, Reim e Nahal Oz, e no kibutz de Be'eri. No entanto, os ataques simultâneos do Hamas, muitas vezes filmados pelos autores, foram violentos e sem precedentes, considerados "o pior dia para o povo judeu desde a Segunda Guerra Mundial", segundo o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak.

As sirenes soaram em todo o país, até mesmo em Jerusalém, seguidas pelas explosões de foguetes interceptados no céu pelo Iron Dome, o sistema antimísseis de Israel, que levou quase dois dias para pôr fim à carnificina.

Israel "em guerra" com "animais humanos"

No mesmo dia, logo após esse ataque sem precedentes e enquanto o Hamas convocava uma revolta geral de todos os palestinos nos territórios ocupados, o primeiro-ministro israelense declarou que Israel estava "em guerra" e afirmou que seu objetivo era destruir o Hamas, que estava no poder na Faixa de Gaza desde 2007.

Esse foi o início da Operação "Espada de Ferro". O ministro da Defesa, Yoav Gallant, declarou estado de emergência em um raio de 80 quilômetros da fronteira com o enclave palestino. Milhares de reservistas foram mobilizados para atuar não apenas em Gaza, mas também na Cisjordânia ocupada e ao longo da fronteira com o Líbano e a Síria.

"Estamos impondo um cerco total à Cidade de Gaza. Não há eletricidade, nem comida, nem água, nem combustível. Tudo está fechado. Estamos lutando contra animais humanos e estamos agindo de acordo com isso", disse Gallant.

Naquele 7 de outubro, 232 palestinos foram mortos em Gaza, centenas ficaram feridos, e a Faixa de Gaza começou a ser bombardeada. Três torres de mais de dez andares desabaram no mesmo dia, informou a AFP. A Autoridade Palestina também estava em alerta máximo. Seus hospitais lançaram uma operação especial para receber os feridos de Gaza. Muitos esperavam uma resposta israelense pesada contra o enclave costeiro palestino, onde vivem mais de dois milhões de pessoas.

Falha nos serviços de segurança israelenses

Em 7 de outubro de 2023, os israelenses se perguntavam como esse ataque poderia ter acontecido quando Israel tem o exército mais poderoso do Oriente Médio. Militares só entraram em ação por volta das 10h, quatro horas após o início da tragédia. Em Israel, o dia foi descrito como uma "catástrofe de segurança".

Durante meses, o país esteve vulnerável a uma onda de manifestações contra a reforma do sistema judiciário, o que também levou a uma recusa em mobilizar o exército em protesto.

Nos últimos meses, os reservistas do exército abandonaram o trabalho e se recusaram a treinar. Em junho de 2024, a televisão pública Kan revelou a existência de um relatório da unidade 8.200 - responsável pela decodificação e análise das informações obtidas pelo serviço de inteligência - datado de 19 de setembro de 2023, que detalhava o treinamento de unidades de elite do movimento islâmico palestino para ataques a posições militares e kibutzes no sul de Israel, menos de três semanas antes de o Hamas lançar seu ataque sangrento.

Os serviços israelenses obtiveram os planos para o ataque, um documento de 40 páginas do Hamas com o codinome "Jericho Wall", um ano antes de seu lançamento, de acordo com o New York Times. Além disso, muito antes de 7 de outubro de 2023, os soldados israelenses avisaram seus superiores que o grupo palestino estava preparando sua operação diante de seus olhos.

"Podíamos realmente vê-los treinando como um exército", disse um dos soldados a Sami Boukhelifa, correspondente da RFI em Jerusalém, um ano depois. "Eles tinham modelos de nossa barreira [de segurança]. Eles também tinham modelos de tanques com escritos em hebraico. Eles aprenderam a destruir casas, paredes e janelas. Eles tinham tudo", relatou.

O Egito, por meio de seu ministro das Relações Exteriores e do próprio presidente Abdel Fatah El-Sisi, também alertou Israel sobre o risco de possível violência "três dias" antes do ataque do Hamas, de acordo com Michael McCaul, chefe do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, em 11 de outubro de 2023.

O ataque no sábado, 7 de outubro de 2023, foi a maior e mais sangrenta incursão em Israel desde o ataque surpresa lançado pelas forças sírias e egípcias no início da guerra árabe-israelense, em outubro de 1973.

Um ano depois, em 7 de outubro de 2024, 97 reféns ainda seguem mantidos em cativeiro, 33 dos quais haviam sido declarados mortos. Cerca de 70% da Faixa de Gaza foi destruída, quase 42.000 palestinos, a maioria mulheres e crianças, foram mortos, e a situação humanitária é catastrófica.

O conflito assumiu uma dimensão regional, e a comunidade internacional parece impotente para pôr um fim a ele, aumentando os temores diários de uma nova escalada.