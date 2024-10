Boulos ganha em 20 zonas após Covas vencer em todas no 1º turno de 2020

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) teve um desempenho superior no primeiro turno das eleições deste ano na comparação com a disputa de 2020.

O que aconteceu

O psolista ganhou em 20 zonas eleitorais da capital paulista nesse domingo (6). Em 2020, ele perdeu para Bruno Covas (PSDB) em todas as 58 zonas eleitorais da cidade no primeiro turno. Neste ano, Boulos teve a maior parcela dos votos na região central, em bairros como Perdizes e Pinheiros, na zona oeste, e no Capão Redondo e Campo Limpo, zona sul. Esse último é o bairro onde o candidato mora.

Boulos ficou em segundo lugar em 56 das 58 zonas eleitorais em 2020. As exceções foram Grajaú e Parelheiros, no extremo sul da cidade, onde o vencedor foi Jilmar Tatto (PT).

Desempenho de Boulos no primeiro turno de 2024 supera resultado do segundo turno em 2022. Naquela ocasião, o candidato terminou a disputa final vencendo em oito zonas eleitorais, mas saiu derrotado por Covas, que conquistou as outras 50 zonas e foi reeleito.

Neste ano, o psolista teve a melhor votação na região da Bela Vista, no Centro. Ele recebeu 43,66% dos votos contra 22,73% de Ricardo Nunes (MDB), com quem vai disputar o segundo turno no próximo dia 27. O candidato melhorou o desempenho na região em relação a 2020, quando teve 29,6% dos votos e ficou 3,7 pontos percentuais atrás de Covas.

Boulos também venceu em Pinheiros, onde teve o melhor resultado em 2020, mas ficou atrás de Covas. Desta vez, o psolista obteve 36,07% contra 26,8% de Nunes e 16,99% de Marçal nesse bairro da zona oeste da cidade.

Mesmo com o apoio do PT e com Marta Suplicy como vice, Boulos viu Nunes vencer em áreas que são redutos históricos do partido e da ex-prefeita. Ricardo Nunes ficou em primeiro lugar em Parelheiros, com 35,22% contra 32,17% do psolista, e no Grajaú, por 34,18% a 33,48%.

Parelheiros e Grajaú foram os únicos lugares em que Marta, então no PMDB, venceu em 2016 quando disputou a prefeitura. Ela ficou em quarto lugar naquela eleição, que terminou na vitória de João Doria no primeiro turno. Parelheiros, por exemplo, ficou conhecido como "Martalândia", devido à popularidade da petista na região.