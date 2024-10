Veja a lista dos vereadores eleitos em Teresina em 2024

Teresina (PI) escolheu hoje (6) os vereadores e vereadoras que representarão os moradores da cidade pelos próximos quatro anos (veja lista abaixo). Os eleitores compareceram às urnas para definir quem ocupará as cadeiras da Câmara Municipal no mandato de 2025 a 2028.

Os números detalhados do pleito para prefeito e vereador em todas as cidades do Brasil podem ser acessados no painel de apuração das Eleições 2024 do UOL.

No Brasil, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que leva em consideração não apenas os votos diretamente recebidos pelos candidatos, mas também o conjunto de votos nos partidos e federações.

Teresina (PI): veja os vereadores eleitos

Eduardo Draga Alana (PSD) - 9.233 votos - 1,97%

Bruno Vilarinho (PRD) - 7.992 votos - 1,71%

Enzo Samuel (PDT) - 7.944 votos - 1,70%

Daniel Carvalho (MDB) - 7.894 votos - 1,69%

Juca Alves (PRD) - 7.600 votos - 1,62%

Roncallin (PRD) - 6.772 votos - 1,45%

Ana Fidelis (REPUBLICANOS) - 6.756 votos - 1,44%

Joaquim do Arroz (PT) - 6.641 votos - 1,42%

Fernanda Gomes (SOLIDARIEDADE) - 6.517 votos - 1,39%

Gustavo de Carvalho (PT) - 6.444 votos - 1,38%

Venancio (PT) - 6.318 votos - 1,35%

Deolindo Moura (PT) - 6.155 votos - 1,31%

Carlos Ribeiro (PDT) - 6.141 votos - 1,31%

Zé Neto (MDB) - 6.056 votos - 1,29%

Valdemir Virgino (PRD) - 6.052 votos - 1,29%

Ismael Silva (PP) - 5.866 votos - 1,25%

Elzuila Calisto (PT) - 5.863 votos - 1,25%

Petrus Evelyn (PP) - 5.848 votos - 1,25%

Delegado James Guerra (AVANTE) - 5.754 votos - 1,23%

João Pereira (PT) - 5.693 votos - 1,22%

Luis Andre (PL) - 5.631 votos - 1,20%

Samuel Alencar (UNIÃO) - 5.379 votos - 1,15%

Dudu (PT) - 5.374 votos - 1,15%

Zé Filho (PSD) - 4.740 votos - 1,01%

Lucy Soares (MDB) - 4.633 votos - 0,99%

Aluísio Sampaio (PP) - 4.603 votos - 0,98%

Fernando Lima (PDT) - 4.209 votos - 0,90%

Carpejanne Gomes (PODE) - 3.003 votos - 0,64%

Tatiana Medeiros (PSB) - 2.925 votos - 0,62%

No UOL, é possível acompanhar, com dados oficiais do TSE, a evolução dos votos em cada um dos candidatos na disputa até a definição dos eleitos.

Os resultados das Eleições 2024 ainda podem ser revistos por julgamentos de candidatos ou chapas pela Justiça Eleitoral. As decisões podem ocorrer, inclusive, após a diplomação dos eleitos.