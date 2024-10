Veja a lista dos vereadores eleitos em Ribeirão Preto em 2024

Do UOL, em São Paulo

Ribeirão Preto (SP) escolheu hoje (6) os vereadores e vereadoras que irão representar a população nos próximos quatro anos (veja lista abaixo). Os eleitores compareceram às urnas para definir quem ocupará as cadeiras da Câmara Municipal durante o mandato de 2025 a 2028.

Os números detalhados das eleições para prefeito e vereador em todo o Brasil podem ser acessados no painel de apuração das Eleições 2024 do UOL.

No Brasil, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que leva em consideração não apenas os votos diretamente recebidos pelos candidatos, mas também o conjunto de votos nos partidos e federações.

Ribeirão Preto (SP): veja os vereadores eleitos

Danilo Scochi (MDB) - 12.296 votos - 4,45%

Isaac Antunes (PL) - 9.896 votos - 3,58%

Duda Hidalgo (PT) - 8.651 votos - 3,13%

Igor Oliveira (MDB) - 7.508 votos - 2,71%

Bigodini (MDB) - 5.077 votos - 1,84%

Paulo Modas (PSD) - 5.051 votos - 1,83%

Delegado Martinez (MDB) - 5.002 votos - 1,81%

Brando Veiga (REPUBLICANOS) - 4.720 votos - 1,71%

André Rodini (NOVO) - 4.207 votos - 1,52%

Jean Corauci (PSD) - 4.080 votos - 1,47%

Diácono Ramos (UNIÃO) - 4.010 votos - 1,45%

Lincoln Fernandes (PL) - 3.856 votos - 1,39%

Rangel Scandiuzzi (PSD) - 3.546 votos - 1,28%

Gasparini (UNIÃO) - 3.380 votos - 1,22%

Franco Ferro (PP) - 3.369 votos - 1,22%

Perla Müller (PT) - 3.266 votos - 1,18%

Junin Dêdê (PL) - 3.248 votos - 1,17%

Matheus Moreno (MDB) - 3.148 votos - 1,14%

Daniel Gobbi (PP) - 3.026 votos - 1,09%

Mauricio Vila Abranches (PSDB) - 2.851 votos - 1,03%

Coletivo Popular Judeti Zilli (PT) - 2.756 votos - 1,00%

Daniel do Busão (PL) - 2.636 votos - 0,95%

No UOL, é possível acompanhar, com dados oficiais do TSE, a evolução dos votos em cada um dos candidatos na disputa até a definição dos eleitos.

Os resultados das Eleições 2024 ainda podem ser revistos por julgamentos de candidatos ou chapas pela Justiça Eleitoral. As decisões podem ocorrer, inclusive, após a diplomação dos eleitos.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.