Tabata diz estar confiante com 2º turno: 'Vai ter muito trabalho amanhã'

A candidata Tabata Amaral (PSB) votou na manhã deste domingo (6) acompanhada do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) na Escola Municipal Professor Mário Schonberg, na Vila Missionária, zona sul de São Paulo.

Após votar, ela agradeceu aos eleitores que acreditam que a Prefeitura de São Paulo é lugar para uma mulher jovem e que veio da periferia.

O que aconteceu

Tabata chegou ao local de votação às 10h acompanhada de Geraldo Alckmin. O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, e a vice em sua chapa, Lúcia França, também estavam no local. A candidata do PSB entrou na sala de votação com a afilhada e outras crianças.

Após votar, Tabata afirmou estar confiante com a sua presença no segundo turno. "Se Deus quiser e o povo votar", disse ela, "a gente vai ter muito trabalho a partir de amanhã".

A candidata agradeceu o apoio dos eleitores. Segundo ela, eles acreditam na sua campanha de "coragem" e de "propostas".

O meu sentimento é de gratidão aos paulistanos e paulistanas que nos fizeram chegar até aqui e disseram que esse lugar é, sim, para uma mulher jovem, que veio da periferia. Tabata Amaral, candidata

Tabata também agradeceu aos moradores do bairro Vila Missionária, onde ela cresceu. E se emocionou ao falar de crianças e mulheres da cidade, afirmando que quer fazer "muito mais" por elas.

Geraldo Alckmin elogiou Tabata Amaral. Para ele, a candidata "honrou São Paulo, com seus compromissos e suas propostas para a cidade."