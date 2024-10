Presidente do TRE-SP diz que 'tudo está na normalidade'

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), desembargador Silmar Fernandes, afirmou que a votação está transcorrendo "na normalidade", em coletiva de imprensa na manhã deste domingo, 6.

Fernandes disse ter recebido registros de sobrecarga no aplicativo "E-Título" no momento da justificativa, mas afirmou que "isso é normal no meio informatizado".

"Muita gente acessando o mesmo site, no mesmo momento, dá uma sobrecarga, e isso gera um atraso", declarou. "Mas agora, eu mesmo acabei de acessar o E-Título, na parte de justificativa, e é óbvio que não foi aceita, porque estou no meu domicílio."

Fernandes completou: "Mas é sinal de que o sistema está funcionando e não houve problema algum".

Fernandes também afirmou que o derrame de santinhos é crime eleitoral e "falta de consciência ecológica". Segundo ele, "algumas pessoas foram presas", mas "infelizmente todo ano isso acontece".

"Até agora, felizmente, tudo está na normalidade", afirmou.