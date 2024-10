Lesionados, Vini e Militão são substituídos na Seleção por Andreas Pereira e Fabrício Bruno

O atacante Vinicius Jr e o zagueiro Éder Militão, ambos do Real Madrid, estão lesionados e não poderão disputar as próximas partidas da Seleção, contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, anunciou neste domingo (6) a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Como informado pelo clube espanhol", Vinicius "se lesionou no sábado durante uma partida da LaLiga" contra o Villarreal, informou a CBF em seu comunicado.

O clube 'merengue' indicou que Vini sofreu uma "lesão cervical".

O técnico Dorival Júnior convocou o meia Andreas Pereira, do inglês Fulham, para seu lugar.

Horas depois, a entidade anunciou que Militão, que saiu de campo com dores no sábado, sofre "uma pequena lesão muscular na coxa esquerda", como foi confirmado neste domingo durante exames realizados em São Paulo.

Ele será substituído pelo zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, segundo a CBF.

Os desfalques de Vini e Militão são um novo golpe para o Brasil, que perdeu quatro dos últimos cinco jogos no torneio classificatório para o Mundial e está na quinta colocação, em meio a dez seleções, com 10 pontos em oito jogos disputados.

As Eliminatórias Sul-Americanas oferecem seis vagas para a Copa e o sétimo colocado tem a possibilidade de uma repescagem contra uma seleção de outra confederação.

Também foram cortados da lista o goleiro do Liverpool, Alisson Becker, que sofreu uma lesão muscular; o zagueiro da Juventus, Gleison Bremer, com uma contusão séria no joelho, e o lateral-esquerdo do Atlético-MG, Guilherme Arana.

Eles foram substituídos respectivamente por Weverton (Palmeiras), Beraldo (PSG) e Alex Telles (Botafogo).

A seleção brasileira vai enfrentar o Chile no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, cinco dias depois, em Brasília.

Vinicius se machucou no sábado, minutos depois de marcar o segundo gol do Real Madrid na vitória por 2 a 0 sobre o Villarreal.

lg/app/ll/ma/aam

© Agence France-Presse