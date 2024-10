Adiló (PSDB) e Scalco (PL) vão para o segundo turno em Caxias do Sul (RS)

O atual prefeito, Adiló Didomenico (PSDB), e o vereador Maurício Scalco (PL) vão disputar o segundo turno para a Prefeitura de Caxias do Sul, no RS.

O que aconteceu:

100% das urnas apuradas. Com todas as seções totalizadas, Scalco e Adiló passaram para o segundo turno, com 38,04% e 27,5% dos votos, respectivamente. O terceiro colocado foi Denie Pessôa (PT).

Adiló Didomenico, 72, tenta a reeleição; o vice na sua chapa foi de opositor a aliado. Em 2020, Adiló e Edson Néspolo (União) eram adversários e, agora, disputam a prefeitura em uma chapa única. Em entrevista para a Gaúcha Serra, Néspolo disse que achou melhor "somar forças" com Adiló, embora tenha sido consultado também por Denise Pessôa e Maurício Scalco.

Maurício Scalco, 49, tem carreira política recente. O vereador foi eleito no último pleito municipal pelo Novo. Porém, em novembro de 2023, filiou-se ao PL. A troca de sigla ocorreu quatro meses antes da "janela partidária".

Vereador conta com o apoio de Bolsonaro. O ex-presidente chegou a ir para Caxias do Sul, no final de julho, em um roteiro em cidades gaúchas com candidatos pelo PL."Caxias ama o senhor como eu amo a minha cidade", disse Scalco na época, segundo o jornal Pioneiro.

Quatro candidatos disputavam o cargo. Além de Adiló Didomenico (PSDB) e Maurício Scalco (PL), concorriam Denise Pessôa (PT) e Felipe Gremelmaier (MDB).

Quem é Adiló Didomenico?

Adiló é economista e foi comerciante por mais de 40 anos em Caxias. A graduação foi realizada na UCS (Universidade de Caxias do Sul). O político também tem pós-graduado em Marketing pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Adiló ocupou ainda dois cargos na Codeca (Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul), sociedade mista que atua na cidade nas áreas de limpeza urbana, pavimentação e obras. De 1989 a 1997, presidiu o conselho administrativo. Entre 2005 e 2012, atuou como diretor-presidente da empresa.

Candidato tucano começou na política na década de 1970. Ele ajudou na fundação do PTB em Caxias do Sul, segundo o jornal O Pioneiro. Em 2012, foi eleito vereador. Porém, no início de 2013, licenciou-se das atividades parlamentares para assumir como secretário municipal de Obras e Serviços. Em 2016, foi eleito novamente vereador.

Político é pai e avô. Adiló é pai de quatro filhos do relacionamento com Célia Didomenico, já falecida. Hoje ele tem um relacionamento com Jussara Canali, com quem está há 7 anos.

Quem é Maurício Scalco?

Político é formado em Administração e Direito. As duas graduações foram realizadas na UCS (Universidade de Caxias do Sul). O político tem ainda MBAs em Marketing e Varejo e comércio eletrônico pela FGV.

No primeiro turno, disputou votos da direita com Adiló. Os dois concorriam pela mesma faixa do eleitorado, segundo o colunista Ciro Fabres. O PL de Scalco formou uma "coligação de direita" com PP - que indicou a vice Gladis Frizzo -, com Podemos e ainda com seu antigo partido, o Novo.

Candidato bolsonarista é casado e tem uma filha. Na eleição passada, em uma biografia montada pela antiga sigla, Scalco se classificou como empreendedor, sendo sócio de uma loja de cosméticos e de um estúdio fotográfico.

Segunda cidade mais populosa do RS

Ao assumir em janeiro, um deles vai governar a segunda cidade mais populosa do Rio Grande do Sul. Em Caxias do Sul, há 463.501 habitantes, conforme censo de 2022 realizado pelo IBGE. A cidade só fica atrás da capital do estado, Porto Alegre. Conhecida pela concentração de indústrias, Caxias do Sul tem o segundo maior PIB do estado, com R$ 31,6 bilhões.