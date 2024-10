Hambúrguer mais saudável em casa? Forma para moldar carne está por R$ 13

Para quem gosta de experimentar hambúrgueres caseiros, a forma da Plasútil pode ser uma boa escolha para aprimorar as receitas. O produto, que custa R$ 12,99 na Amazon, possui um suporte interno para recheio, além de ter tampa e molde acoplados, que facilitam no armazenamento.

Segundo o fabricante, esse molde para hambúrguer possui suporte interno para recheio e é uma escolha prática para o dia a dia. Veja mais informações sobre o produto e as opiniões de quem já o comprou:

O que diz a Plasútil sobre a forma

Promete ser livre de contaminação;

Fabricado em polipropileno, livre de bisfenol-a;

Com base texturizada para dar aparência de hambúrguer grelhado tradicional;

Possui suporte interno para recheio, com tampa e molde acoplados.

O que diz quem comprou

Com mais de 2 mil avaliações dos consumidores da Amazon, a forma tem uma média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Os pontos positivos destacados pelos consumidores são a praticidade no uso e na limpeza, além de um ótimo custo-benefício.

Ótimo molde, comprei para fazer hambúrguer de soja. Prático no uso e na limpeza. Fabrini Bilro

Tenho uma pequena lanchonete e essa forma foi a melhor que eu encontrei para modelar os hambúrgueres. Ela é prática e fácil de usar. Carolina

Ótimo custo benefício, fácil de usar e de lavar. O fundo é removível e ao virar, permite que sejam feitos hambúrgueres mais finos. Tem o tamanho perfeito para os pães de hambúrguer vendidos nos mercados, até porque os hambúrgueres encolhem um pouco durante a cocção. Dá até pra moldar, embalar e congelar nesses saquinhos. Mauricio Moro

Produto prático, fácil de usar e limpar. Faz facilmente hambúrguer de 100-120g ou 200g e ainda tem opção de rechear (é essa peça do meio que empurra a carne pra baixo/pros lados e cria espaço pro recheio. Uma dica: use saquinhos plásticos abertos ao meio tipo esses pra congelar alimentos na hora de montar para facilitar ainda mais o manuseio e armazenamento do hambúrguer. Outra opção seria papel filme ou papel manteiga, mas sai mais caro. Pelo preço e qualidade, é a melhor forma para hamburguer atualmente no mercado. Paulo

Pontos de atenção

Alguns consumidores ficaram insatisfeitos com a fragilidade do produto, além da dificuldade para desenformar, o que impede que a carne mantenha o formato ideal. Confira os comentários:

O produto tem que ter cuidado ao usar, pois é frágil. Não facilita muito o manuseio, mas o formato do hambúrguer fica show. Claudio Dolabani

Tentei fazer uns hambúrgueres sem recheio, e tive dificuldades para tirar a carne da forma. Produto razoável. Edilson Luiz do Nascimento

É um produto barato que faz o que promete, porém dá um pouco de trabalho para usar. Além disso, utilizei para fazer hambúrgueres de frango, e fica grudando muito nas bordas. Ao tentar desenformar, quebra muito por ficar grudando bastante. É uma boa alternativa para quem não quer gastar muito. Gabriel

Achei meio ruim de usar, não fica no formato perfeito e o plástico é meio molenga. Fernanda

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.