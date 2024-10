TSE confirma integridade de sistemas que vão totalizar votos

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) realizou neste sábado (5) a última verificação dos sistemas utilizados para contabilizar e totalizar os votos recebidos das urnas de todo o país. A presidente do tribunal, Cármen Lúcia, não acompanhou o evento.

O que aconteceu

Teste final previsto no calendário eleitoral. Cerimônia para verificar pela última vez todos os sistemas utilizados no TSE para a contagem e totalização de votos foi realizado pelo secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Júlio Valente e pelo chefe da seção de Totalização e Divulgação dos Resultados, Alberto Cavalcanti. Procedimento final de verificação faz parte do calendário eleitoral e é realizado em todas as eleições.

Na prática, cerimônia atesta que os sistemas estão funcionando e com as mesmas informações do momento em que as urnas foram lacradas, em setembro deste ano.

Cerimônia foi acompanhada por entidades fiscalizadoras. Participaram da cerimônia, realizada na parte de fora da sala de totalização de votos, representantes do Conselho Federal da OAB, Câmara dos Deputados, Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia , Abin, TCU, Prodasen (Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado Federal), Polícia Federal

e Ministério Público Federal.

Convidados internacionais e integrantes de missões de observação eleitoral também acompanharam o evento.

Foram verificados três sistemas distintos utilizados no processo eleitoral. Conjuntos de programas são usados para acompanhar o recebimento e gerenciar a totalização dos votos, o recebimento dos arquivos gerados nas urnas eletrônicas e por fornecer a situação dos arquivos enviados e recebidos na base de dados da Justiça Eleitoral:

Gerenciamento da Totalização: conjunto de programas que tem como objetivo principal acompanhar os recebimentos e gerenciar as totalizações dos resultados das eleições a partir dos arquivos processados pelo Receptor de Arquivos de Urna.

conjunto de programas que tem como objetivo principal acompanhar os recebimentos e gerenciar as totalizações dos resultados das eleições a partir dos arquivos processados pelo Receptor de Arquivos de Urna. Receptor de Arquivos de Urna (RecArquivos): sistema responsável por receber os pacotes gerados pelo Transportador de Arquivos e colocá-los à disposição para serem consumidos pelo Sistema de Gerenciamento da Totalização.

sistema responsável por receber os pacotes gerados pelo Transportador de Arquivos e colocá-los à disposição para serem consumidos pelo Sistema de Gerenciamento da Totalização. Informação de Arquivos de Urna (InfoArquivos): sistema responsável por fornecer ao Transportador de Arquivos a situação dos arquivos enviados e recebidos na base de dados da Justiça Eleitoral.

Eleições ocorrem em 5.569 municípios em todo o país neste domingo (6).

Ao todo, 155 milhões de eleitores estão aptos a votar no país para escolher prefeitos e vereadores das câmaras municipais. Do total de municípios, apenas em 103 cidades contam com pelo menos 200 mil eleitores e podem ter segundo turno caso nenhum dos candidatos consiga a maioria absoluta de votos (metade mais um dos votos válidos). Pela legislação, cidades com menos de 200 mil eleitores não tem segundo turno e o candidato mais votado nestes locais vence o pleito.