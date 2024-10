Cadillac do Zuckerberg: como é carro 'barato' de uma das pessoas mais ricas

Fundador do Facebook, Mark Zuckerberg é a terceira pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio avaliado em US$ 206 bilhões segundo a Forbes (cerca de R$ 1,1 trilhão na cotação atual). Ele é o tipo de cliente que qualquer montadora de carros de luxo quer ter. Entretanto, ele revelou recentemente que seu carro é um modesto Cadillac CT5-V.

O que aconteceu

Após postar um vídeo em sua conta pessoal do Instagram no qual estava com seus novos óculos Ray-Ban Meta dentro de um veículo, Mark Zuckerberg foi perguntado qual era seu carro. Ele revelou em uma resposta: "(uso) principalmente Cadillac CT5-V Blackwing atualmente, mas às vezes outras coisas".

O modelo é o último sedã esportivo americano com motor V8 de 6.2 litros agora que o Dodge Charger de última geração foi descontinuado. Seu preço atualmente gira em torno de US$ 97 mil (cerca de R$ 530 mil).

O carro possui 677 cv de potência com torque de 91,8 kgfm. Zuckerberg, entretanto, não revelou se seu modelo é o de 6 marchas automático ou o de 10 marchas manual. Porém, a velocidade máxima que o carro pode alcançar é de 336 km/h com um 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos.

Zuckerberg também foi visto dirigindo um Acura TSX nos últimos anos, porém acredita-se que ele tenha em sua garagem pessoal também um Pagani Huayra.

