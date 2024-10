Wall Street abre em alta após dados fortes de emprego nos EUA

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta sexta-feira, depois que um relatório forte de emprego nos Estados Unidos aliviou as preocupações sobre uma deterioração do mercado de trabalho, enquanto investidores permaneciam vigilantes quanto às tensões no Oriente Médio.

O Dow Jones subia 0,56% na abertura, para 42.248,26 pontos.

O S&P 500 abriu em alta de 0,66%, a 5.737,48 pontos, enquanto o Nasdaq Composite saltava 1,18%, para 18.130,421 pontos na abertura.

(Por Johann M Cherian)