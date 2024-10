Veja a lista dos candidatos a vereador pelo Rio de Janeiro em 2024

A cidade do Rio de Janeiro tem 51 vagas para vereadores. Para as Eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 1.028 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Através deste site oficial, é possível consultar as informações fornecidas pelos candidatos, pesquisar os registros das candidaturas e conferir dados relevantes, como o número da urna e o partido de cada político.

Se você está em busca de um candidato específico ou deseja saber mais sobre quem está concorrendo nas eleições de 2024 no Rio de Janeiro - RJ, o UOL preparou uma lista com todas as candidaturas a vereador, incluindo nomes, números de urna, partidos e a situação de cada um.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador do Rio de Janeiro em 2024:

Abençoado Nilson - 22223 - PL - Deferido

Abraão - 11232 - PP - Deferido

Achilles Martins - 36333 - AGIR - Deferido

Adeildo Vilela - 10125 - REPUBLICANOS - Deferido

Adelson Guedes - 13011 - PT - Deferido

Adilson Taipan - 12910 - PDT - Deferido

Adriana Antunes - 11009 - PP - Deferido

Adriana França - 11345 - PP - Deferido

Adriana Parrini - 20040 - PODE - Deferido

Adriana Setubal - 36065 - AGIR - Deferido

Adriana Valente - 13613 - PT - Deferido

Adriano Bernardo - 36123 - AGIR - Deferido

Adriano Macias - 27020 - DC - Deferido

Agles Steib - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Àgueda Moura - 45980 - PSDB - Deferido

Alan Rodrigues - 50455 - PSOL - Deferido

Alana Passos - 22000 - PL - Deferido

Alberto Szafran - 55444 - PSD - Deferido

Alca Moura - 70888 - AVANTE - Deferido

Aldinho Ribeiro - 23100 - CIDADANIA - Deferido

Alex Braz - 10011 - REPUBLICANOS - Deferido

Alex Brizola - 20704 - PODE - Deferido

Alex Coia - 45100 - PSDB - Deferido

Alex Costa - 12133 - PDT - Deferido

Alex Farah - 30120 - NOVO - Deferido

Alex Godinho - 35088 - PMB - Deferido

Alex Leleco - 33223 - MOBILIZA - Deferido

Alex Lima - 13500 - PT - Deferido

Alex Ramos - 45200 - PSDB - Deferido

Alex Sabino - 25044 - PRD - Deferido

Alexandre Batata - 33773 - MOBILIZA - Deferido

Alexandre Batista - 77888 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Alexandre Beça - 55023 - PSD - Deferido

Alexandre Freitas - 22007 - PL - Deferido

Alexandre Katito - 77717 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Alexandre Knoploch - 22722 - PL - Deferido

Alexandre Oliveira - 35744 - PMB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Alexandre Oliveira Robin Hood - 25111 - PRD - Indeferido

Alexandre Rinaldi - 40100 - PSB - Deferido

Alexandrezonanorte - 50888 - PSOL - Deferido

Alisson da Silva - 44110 - UNIÃO - Deferido

Almeida do Progresso - 36723 - AGIR - Deferido

Almir Napoleao do Áureo - 77033 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Alvarinho Rc - 36023 - AGIR - Deferido

Alvaro Américo - 13315 - PT - Deferido

Alvaro Tito - 20333 - PODE - Deferido

Alvimar Barbosa - 40112 - PSB - Deferido

Amanda Mendes Surda - 22227 - PL - Deferido

Amelia Leal - 13952 - PT - Deferido

Ana Bantim - 55554 - PSD - Deferido

Ana Cláudia - 13007 - PT - Deferido

Ana Copeira - 36101 - AGIR - Deferido

Ana Lucia Carvalho - 77687 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ana Lúcia dos Pets - 11369 - PP - Indeferido

Ana Paula Goldbach - 27500 - DC - Deferido

Anderson do Antran - 70234 - AVANTE - Deferido

Andinho Dj - 70615 - AVANTE - Deferido

André Balbina - 36033 - AGIR - Deferido

André Barros - 50420 - PSOL - Deferido

Andre Luiz - 45016 - PSDB - Deferido

Andre Luiz Filho - 15123 - MDB - Deferido

Andre Luiz Tavares dos Santos - 70911 - AVANTE - Deferido

Andre Maninho - 36200 - AGIR - Deferido

Andre Mendes - 70150 - AVANTE - Deferido

André Monteiro - 27000 - DC - Deferido

André Nazaré - 35888 - PMB - Deferido

André Petinha - 35777 - PMB - Deferido

André Rios - 77190 - SOLIDARIEDADE - Deferido

André Silva - 25095 - PRD - Deferido

André Tenreiro - 50250 - PSOL - Deferido

Andrea Araujo - 77003 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Andrea do Castrinho - 22100 - PL - Deferido

Andréa Moreno - 35173 - PMB - Deferido

Andreia Leal - 27622 - DC - Renúncia

Angelica Marcelino - 15055 - MDB - Deferido

Anna Feio - 30303 - NOVO - Deferido

Antonia Leite Barbosa - 55521 - PSD - Deferido

Antonio Eudes - 40800 - PSB - Deferido

Ari Jorge Família - 11222 - PP - Deferido

Arony Coletivo Jpa - 23456 - CIDADANIA - Deferido

Arthur CID Junior - 36888 - AGIR - Deferido

Arthur da Costa - 77789 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Átila Nunes - 55055 - PSD - Deferido

Babu Santana - 50050 - PSOL - Deferido

Barão - 15778 - MDB - Deferido

Barb do Social - 11033 - PP - Deferido

Barbara Barros - 13513 - PT - Deferido

Barbara Ewers - 12369 - PDT - Deferido

Barbara Sinedino - 16160 - PSTU - Deferido

Barreto - 33317 - MOBILIZA - Deferido

Bartolomeu França - 12334 - PDT - Deferido

Bebeto Amigo do Bairro - 12010 - PDT - Deferido

Bebeto Tetra - 55777 - PSD - Deferido

Bella Sisi - 35101 - PMB - Deferido

Bencardino - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Benny Guerreira - 33262 - MOBILIZA - Deferido

Bernard Batalha - 30023 - NOVO - Deferido

Bernardo Egas - 11000 - PP - Deferido

Beta Bastos - 40212 - PSB - Deferido

Beto Caldeirão - 35727 - PMB - Deferido

Beto da Praia - 40153 - PSB - Deferido

Beto Lobao - 12550 - PDT - Deferido

Bia Aquino - 77345 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Bianca Costa - 35333 - PMB - Deferido

Bibe Motos - 27727 - DC - Deferido

Bil Kele Bk - 35555 - PMB - Indeferido

Bilico Paim O Vizinho - 35136 - PMB - Deferido

Bispa Rosilene Olimpio - 45277 - PSDB - Deferido

Bispo Junior - 77137 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Bispo Pedro - 70237 - AVANTE - Deferido

Bolão - 35678 - PMB - Deferido

Bombeira Mara da Saúde - 33000 - MOBILIZA - Deferido

Bradock - 77222 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Braulio Tutuca - 27180 - DC - Indeferido

Bruce Barbosa do Coletivo Rpg - 23020 - CIDADANIA - Deferido

Bruna Rubim - 70737 - AVANTE - Deferido

Bruna Vermelho - 27277 - DC - Deferido

Bruno Maia - 29111 - PCO - Deferido

Bruno Marinho Neto - 10199 - REPUBLICANOS - Deferido

Bruno Moss - 50002 - PSOL - Deferido

Bruno Pai da Maria - 77318 - SOLIDARIEDADE - Indeferido

Bruno Rodrigues - 77448 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Cacá - 44111 - UNIÃO - Deferido

Cacau Cotta - 15001 - MDB - Deferido

Caçulinha O Amigo do Rio - 70555 - AVANTE - Deferido

Caio Lopes - 77999 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Camila - 33249 - MOBILIZA - Deferido

Camila Moradia - 13578 - PT - Deferido

Camila Peçanha - 13137 - PT - Deferido

Canela Lado A Lado - 55077 - PSD - Deferido

Cantor Claudinho Maciel - 33810 - MOBILIZA - Deferido

Cantora Roselene Martins - 27665 - DC - Deferido

Capitão Paulo Chagas - 11112 - PP - Deferido

Capitão Prujansky Shalom - 23190 - CIDADANIA - Deferido

Capitão Sérgio Alexandre - 22832 - PL - Deferido

Careca do Frete - 44563 - UNIÃO - Deferido

Carla Cout - 20212 - PODE - Deferido

Carla Kieling - 44555 - UNIÃO - Deferido

Carla M Moraes - 15025 - MDB - Deferido

Carla Torres - 27838 - DC - Deferido

Carlão do Bem - 33015 - MOBILIZA - Deferido

Carlinhos da Maré - 11221 - PP - Deferido

Carlo Caiado - 55622 - PSD - Deferido

Carlos Batista - 10476 - REPUBLICANOS - Deferido

Carlos Bolsonaro - 22222 - PL - Deferido

Carlos Ferreira - 12555 - PDT - Deferido

Carlos Nunes - 40789 - PSB - Deferido

Carlos Tatal - 15400 - MDB - Deferido

Carlos Vicente - 45999 - PSDB - Deferido

Carmen Chamun - 29333 - PCO - Deferido

Carol Guedes - 55121 - PSD - Deferido

Carol Santos - 16555 - PSTU - Deferido

Caroline Amorim - 22224 - PL - Deferido

Catia Nascimento - 25132 - PRD - Deferido

Cb Benvindo Emilia do Bem - 25190 - PRD - Deferido

Cb de Guaratiba - 33838 - MOBILIZA - Deferido

Celia Menezes - 15003 - MDB - Deferido

Célio Gari - 35000 - PMB - Renúncia

Celso Costa - 15200 - MDB - Deferido

Celso Jucá - 12238 - PDT - Deferido

César Almeida - 35007 - PMB - Deferido

Cesar Maia - 55500 - PSD - Deferido

Cezar Sant Anna - 11123 - PP - Deferido

Chagas Bola - 22190 - PL - Deferido

Chicão Pé No Chão - 35618 - PMB - Deferido

Chico Dedel - 77987 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Chiquinho da Ilha - 40421 - PSB - Deferido

Chiquinho Sepetiba - 15925 - MDB - Deferido

Chiquinho Trindade - 22150 - PL - Deferido

Chris da Quatro Patinhas - 20004 - PODE - Deferido

Chris do Point - 33068 - MOBILIZA - Deferido

Chris Neri - 55533 - PSD - Deferido

Cícera Maria - 22638 - PL - Deferido

Cida Melo - 25246 - PRD - Deferido

Cidinho da Lotus - 44624 - UNIÃO - Deferido

Cidinho Sampaio - 55200 - PSD - Deferido

Clarice Chacon - 50000 - PSOL - Deferido

Clatia Vieira - 13456 - PT - Deferido

Claudia Azevedo - 33021 - MOBILIZA - Deferido

Cláudia Bodart - 30032 - NOVO - Deferido

Claudia Ferreira - 45555 - PSDB - Deferido

Claudia Loyal - 36122 - AGIR - Deferido

Claudin Moreno - 20555 - PODE - Deferido

Claudio Maravilha - 11234 - PP - Deferido

Claus Rohr - 30555 - NOVO - Deferido

Clayton Ferreira - 77007 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Clayton Motta - 33033 - MOBILIZA - Deferido

Clayton Paixão - 27027 - DC - Deferido

Cleibe do Rio - 55678 - PSD - Deferido

Cleide Carneiro - 36334 - AGIR - Deferido

Cleiton Deu Certo - 20773 - PODE - Deferido

Clemilda Cléo Mendonça - 30377 - NOVO - Deferido

Coletiva Maracajá Rosapotiguar - 13313 - PT - Deferido

Comandante Lúcio - 30016 - NOVO - Deferido

Comandante Ribeiro Afonso - 22789 - PL - Deferido

Coronel Márcio - 22999 - PL - Deferido

Cristiane Franco - 36331 - AGIR - Deferido

Cristiano Accioli - 36021 - AGIR - Deferido

Cristiano Morais - 33527 - MOBILIZA - Deferido

Cristina do Coletivo Cidadão - 23667 - CIDADANIA - Deferido

Cunha - 10024 - REPUBLICANOS - Deferido

Dani Damasio - 45138 - PSDB - Deferido

Dani Nunes - 13031 - PT - Deferido

Daniel Martins - 77200 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Danielle Santos - 70057 - AVANTE - Deferido

Davi Pqd - 22444 - PL - Deferido

David Mariano - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

de Loys Pelo Rio - 40021 - PSB - Deferido

Débora Alves - 35225 - PMB - Deferido

Débora Buonocore - 21212 - PCB - Deferido

Débora Pontes - 30031 - NOVO - Deferido

Deise Menezes - 12888 - PDT - Deferido

Del - 36555 - AGIR - Deferido

Delegado Davi Rodrigues - 20035 - PODE - Deferido

Delegado Marcus Vinicius - 15555 - MDB - Deferido

Delon da Juventude - 11404 - PP - Deferido

Denis Moura - 15155 - MDB - Deferido

Denise Vieira - 23637 - CIDADANIA - Deferido

Deyse Nascimento - 35233 - PMB - Deferido

Dianna Yara - 40111 - PSB - Deferido

Dias Veterano - 11140 - PP - Deferido

Diego Diniz - O Xerife - 27190 - DC - Deferido

Diego Faro - 22010 - PL - Deferido

Diego Vaz - 55001 - PSD - Deferido

Diguinho - 20449 - PODE - Deferido

Dinho Valladares - 23123 - CIDADANIA - Deferido

Dinny da Vila - 27001 - DC - Deferido

Diogo Cerqueira - 77808 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Diogo Nascimento - 33746 - MOBILIZA - Deferido

Diretora Ana Paula - 12018 - PDT - Deferido

Dj Brandon Lee - 13091 - PT - Deferido

Dj Gustavo - 35800 - PMB - Deferido

Doguinho Zona Oeste - 35397 - PMB - Deferido

Donato - 55789 - PSD - Deferido

Douglas Heliodoro - 18003 - REDE - Deferido

Doutor Azulay - 55969 - PSD - Deferido

Doutor Gildarte O Rodoviário - 10019 - REPUBLICANOS - Deferido

Doutor Iragildo Machado - 10110 - REPUBLICANOS - Deferido

Doutora Glaucia Araujo - 55571 - PSD - Deferido

Doutora Thaís - 22134 - PL - Deferido

Dr Arildo Junior - 50200 - PSOL - Deferido

Dr Bruno Chagas - 55700 - PSD - Deferido

Dr Carlos Eduardo - 12044 - PDT - Deferido

Dr Cury - 35700 - PMB - Deferido

Dr Edimilson Migowski - 11911 - PP - Deferido

Dr Gilberto - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Dr J Santana - 11772 - PP - Deferido

Dr João Branco - 22040 - PL - Deferido

Dr João Ricardo - 15999 - MDB - Deferido

Dr Leonardo Aragão - 33888 - MOBILIZA - Deferido

Dr Lobão - 13444 - PT - Deferido

Dr Magnelson - 35222 - PMB - Deferido

Dr Marcello Autran - 11122 - PP - Deferido

Dr Marcos Paulo - 13555 - PT - Deferido

Dr Ricardo Bitencourt - 30007 - NOVO - Deferido

Dr Rubinho da Divineia - 13422 - PT - Deferido

Dr Sandro Família Monteiro - 22822 - PL - Deferido

Dr Sergio Mota - 12612 - PDT - Deferido

Dr. Fabio de Oliveira - 36402 - AGIR - Deferido

Dr. Fernando Soares - 36106 - AGIR - Deferido

Dr. Irany - 36788 - AGIR - Deferido

Dr. Rogerio Amorim - 22777 - PL - Deferido

Dr. Sérgio Lopes - 36036 - AGIR - Deferido

Dr. Valmir Fausto - 27100 - DC - Deferido

Dra Ângela Tenório - 44888 - UNIÃO - Deferido

Dra Denise Cordeiro - 10001 - REPUBLICANOS - Deferido

Dra Maria Amélia - 33300 - MOBILIZA - Deferido

Dra Rose Cabral - 36355 - AGIR - Deferido

Dra Sarita Paiva - 35300 - PMB - Deferido

Dra. Alexandra Menezes - 10888 - REPUBLICANOS - Deferido

Dra. Dani Brosco - 40300 - PSB - Deferido

Dra. Renata - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Dra. Vera Rebouças - 36999 - AGIR - Deferido

Du Rodrigues - 27200 - DC - Deferido

Duda Mecânico - 33298 - MOBILIZA - Deferido

Duda Melo - 44700 - UNIÃO - Deferido

Duda Santoro - 35520 - PMB - Deferido

Dudu Campinho - 40020 - PSB - Deferido

Dutra do Rio - 30046 - NOVO - Deferido

Edevaldo Oliveira - 20088 - PODE - Deferido

Edilene das Matas Fechadas - 13999 - PT - Deferido

Edna Gomes - 55433 - PSD - Deferido

Edna Pires - 25223 - PRD - Deferido

Edson Charly - 15280 - MDB - Deferido

Edson de Castro - 45222 - PSDB - Deferido

Edson Pantera - 11355 - PP - Deferido

Edson Santos - 13222 - PT - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Eduardo Acosta - 12212 - PDT - Deferido

Eduardo Badu - 10007 - REPUBLICANOS - Deferido

Eduardo Coelho - 13133 - PT - Deferido

Eduardo Pipito - 13318 - PT - Deferido

Elaine Fernandes - 44144 - UNIÃO - Deferido

Elaine Ferreira - 40440 - PSB - Deferido

Elba Barcellos - 15005 - MDB - Deferido

Eliane de Faria - 20009 - PODE - Deferido

Elias Alves - 11762 - PP - Deferido

Elias Liborio - 77012 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Eliel do Carmo - 44300 - UNIÃO - Deferido

Elis Almeida - 55010 - PSD - Deferido

Eliseu Kessler - 15777 - MDB - Deferido

Elyane Souza - 77520 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Elza Ribeiro - 50757 - PSOL - Deferido

Elziane Ribeiro - 10779 - REPUBLICANOS - Deferido

Emanuel Alencar - 50100 - PSOL - Deferido

Emerson Galdino - 10394 - REPUBLICANOS - Deferido

Emilia Amoêdo - 13597 - PT - Deferido

Emmanuel Viegas - 12013 - PDT - Deferido

Enfermeira Líbia - 13100 - PT - Deferido

Enfermeira Luciene - 11007 - PP - Deferido

Enfermeira Tati - 55881 - PSD - Deferido

Enoyra Damm - 30014 - NOVO - Deferido

Ercilia Silveira - 25264 - PRD - Deferido

Erica Bispo - 25122 - PRD - Deferido

Érico Siqueira - 30111 - NOVO - Deferido

Erika Cardoso - 11483 - PP - Deferido

Ernani Alves - 11155 - PP - Deferido

Etiene - 36007 - AGIR - Deferido

Etiene Oliveira - 25002 - PRD - Deferido

Euzebio O Melhor da Auau - 50124 - PSOL - Deferido

Eva Carvalho - 27307 - DC - Deferido

Evandro Bocão - 40081 - PSB - Deferido

Ezequiel Oliveira - 11022 - PP - Deferido

Fabiana Espíndola - 15151 - MDB - Deferido

Fabiano Bramé - 45345 - PSDB - Deferido

Fabiano Carnevale - 43001 - PV - Deferido

Fabiano Orelha - 11881 - PP - Deferido

Fabinho Chaves - 23345 - CIDADANIA - Deferido

Fabinho da Feira - 36789 - AGIR - Deferido

Fabinho do Rh - 70999 - AVANTE - Deferido

Fabinho Fernandes - 77100 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Fabinho Maravilha - 25838 - PRD - Deferido

Fábio Cerqueira - 30056 - NOVO - Deferido

Fabio Curini - 50300 - PSOL - Indeferido

Fabio Silva - 20669 - PODE - Deferido

Fabricio Amorelli - 27777 - DC - Deferido

Fabricio Brito - 25021 - PRD - Deferido

Fala Suzete Guerreira - 40566 - PSB - Deferido

Fatima Damasceno - 11103 - PP - Deferido

Feliciano Freitas - 40957 - PSB - Indeferido

Felipe Berin - 40777 - PSB - Deferido

Felipe Boró - 55155 - PSD - Deferido

Felipe Brasileiro - 55570 - PSD - Deferido

Felipe Michel - 11021 - PP - Deferido

Felipe Pires - 13620 - PT - Deferido

Felipe Santana - 20220 - PODE - Deferido

Felipi Soares - 23109 - CIDADANIA - Deferido

Félix Leite - 50555 - PSOL - Deferido

Fernanda Mesquita - 33079 - MOBILIZA - Deferido

Fernando Armelau - 22322 - PL - Deferido

Fernando Colosso - 10800 - REPUBLICANOS - Deferido

Fernando Machado - 16016 - PSTU - Deferido

Fernando Rubano - 16222 - PSTU - Deferido

Ferreira - 36100 - AGIR - Deferido

Ferrerinha do Hospital - 33050 - MOBILIZA - Deferido

Flavia Braz - 70007 - AVANTE - Deferido

Flaviana Carvalho - 30478 - NOVO - Deferido

Flavio Bernardes - 70974 - AVANTE - Deferido

Flavio Costa - 35016 - PMB - Deferido

Flavio Ganem - 70000 - AVANTE - Deferido

Flavio Pacca - 27357 - DC - Deferido

Flavio Pato - 55100 - PSD - Deferido

Flávio Valle - 55021 - PSD - Deferido

Floricena Lima - 20201 - PODE - Deferido

Foca A Voz dos Renais - 70954 - AVANTE - Deferido

Fogueira - 70318 - AVANTE - Indeferido

Francis Chocollat - 40233 - PSB - Deferido

Francisco Filho Chiquinho - 77636 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Gabriel Costenaro - 30333 - NOVO - Deferido

Gabriel Junior - 77135 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Gabriel Marques - 21333 - PCB - Deferido

Gabriela Lima - 40752 - PSB - Deferido

Galô Fernandes - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Garotinho - 10123 - REPUBLICANOS - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Gelby Justo - 15159 - MDB - Deferido

Genilson Barros - 30779 - NOVO - Deferido

Geógrafa Sandra Borges - 35147 - PMB - Deferido

George Ital - 10500 - REPUBLICANOS - Deferido

George Neder - 30000 - NOVO - Deferido

George Ramos - 25025 - PRD - Deferido

Georgete Rocha - 44333 - UNIÃO - Deferido

Geovani Santos - 12300 - PDT - Deferido

Gerson Moreira - 15088 - MDB - Deferido

Gian Franco - 40008 - PSB - Deferido

Gigante da Saúde - 20200 - PODE - Deferido

Gigi Castilho - 10444 - REPUBLICANOS - Deferido

Gil Senna - 40025 - PSB - Deferido

Gilberto Barreto O Coda - 33555 - MOBILIZA - Deferido

Gilberto Palmares - 13455 - PT - Deferido

Gilmar Amigo dos Animais - 45444 - PSDB - Deferido

Gilmar da Saude - 11789 - PP - Deferido

Gilmar Reis - 44153 - UNIÃO - Deferido

Gilmayson - 36066 - AGIR - Renúncia

Giovanna Almeida - 80000 - UP - Deferido

Giovanni Fisciletti - 30010 - NOVO - Deferido

Gisele Barros - 50321 - PSOL - Deferido

Gisele Lancates - 70700 - AVANTE - Deferido

Gisele Nascimento - 10478 - REPUBLICANOS - Deferido

Glaucio Marujo - 10173 - REPUBLICANOS - Deferido

Glaucio Pupe - 23000 - CIDADANIA - Deferido

Gleice Corrêa - 11078 - PP - Deferido

Gm André - 11001 - PP - Deferido

Gonçalo Leoncio - 70756 - AVANTE - Deferido

Graça Figuraça - 15502 - MDB - Deferido

Graça Nascimento - 40541 - PSB - Indeferido

Guilherme Leonel - 45678 - PSDB - Deferido

Guilherme Oliveira - 35227 - PMB - Deferido

Gurgel - 44444 - UNIÃO - Deferido

Gustavo Bueno - 50001 - PSOL - Deferido

Gustavo Magnata - 25882 - PRD - Deferido

Hela Castro - 11333 - PP - Deferido

Helen Barreto - 15740 - MDB - Deferido

Helena Vieira - 55456 - PSD - Deferido

Heloísa Helena - 18123 - REDE - Deferido

Henrique Cabeludo - 33232 - MOBILIZA - Deferido

Henrique Gama - 27458 - DC - Deferido

Henrique Ratinho - 70177 - AVANTE - Deferido

Henrique Silva do Esporte - 33199 - MOBILIZA - Deferido

Herman Guedes - 30015 - NOVO - Deferido

Hilary Rouse - 22082 - PL - Deferido

Hiran Roedel - 21021 - PCB - Deferido

Hortencia Picciani - 45159 - PSDB - Deferido

Iene Dodó - 35265 - PMB - Deferido

Igor Oliveira - 30033 - NOVO - Deferido

Inaldo Silva - 10567 - REPUBLICANOS - Deferido

Indianarae Siqueira - 13169 - PT - Deferido

Indio Fernandes - 35077 - PMB - Deferido

Inêz Belarmino - 22003 - PL - Deferido

Ingred Silveira - 22202 - PL - Deferido

Ingrid Barbosa - 20209 - PODE - Deferido

Inspetor Valney - 35556 - PMB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Instrutor Bosoroy - 25332 - PRD - Deferido

Ione Favela - 35331 - PMB - Deferido

Irapuã Jeferson - 11002 - PP - Deferido

Isa DI Morais - 27008 - DC - Deferido

Israel Atleta - 35775 - PMB - Deferido

Ítalo Koster - 25255 - PRD - Deferido

Ivan Dieggo - 30500 - NOVO - Deferido

Ivan Duran - 30001 - NOVO - Deferido

Ivan Fernandes - 12222 - PDT - Deferido

Jaiminho Lopes - 77444 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jair da Mendes Gomes - 25888 - PRD - Deferido

Jair Fernandes - 36055 - AGIR - Deferido

Jairo de Paula - 27888 - DC - Deferido

Jaky Habbylla - 15010 - MDB - Deferido

Janaína Sant¿anna - 40044 - PSB - Deferido

Jane de Andrade - 27333 - DC - Pendente de Julgamento

Jane do Ovo - 27394 - DC - Renúncia

Janeyde do Calçadão - 25444 - PRD - Deferido

Jaque Vasconcellos - 23333 - CIDADANIA - Deferido

Jaqueline Tovah - 20444 - PODE - Deferido

Jarro Pipas - 33333 - MOBILIZA - Deferido

Jc Augusto Chapolin - 20093 - PODE - Deferido

Jeane Senadias - 36651 - AGIR - Deferido

Jeremias - 70711 - AVANTE - Deferido

Jeremias DI Caetés - 22021 - PL - Deferido

Jesus - 36111 - AGIR - Deferido

Jhoma - 15033 - MDB - Deferido

Joao Calandrini - 12331 - PDT - Deferido

João Diniz - 20021 - PODE - Deferido

João Eudes da Saúde - 40222 - PSB - Deferido

João Herbella - 80800 - UP - Deferido

Joao Paulo Cavalcante - 70600 - AVANTE - Deferido

Jomara Knoff - 11170 - PP - Deferido

Jonatas Maia - 36358 - AGIR - Deferido

Jonathan do Sete Sete - 20077 - PODE - Deferido

Jones Moura - 55111 - PSD - Deferido

Jorge Babu - 44044 - UNIÃO - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Jorge Canella - 44123 - UNIÃO - Deferido

Jorge Cardoso da Freguesia - 20060 - PODE - Deferido

Jorge Edson - 70444 - AVANTE - Deferido

Jorge Felippe - 11800 - PP - Deferido

Jorge Leibe - 33119 - MOBILIZA - Deferido

Jorge Muniz - 35231 - PMB - Deferido

Jorge Murilo - 44232 - UNIÃO - Deferido

Jorge Pereira - 55633 - PSD - Deferido

Jorge Pinel da Bicicleta - 45022 - PSDB - Deferido

Jorge Santos - 33633 - MOBILIZA - Deferido

Jorge Timba - 20335 - PODE - Deferido

Jorginho Visão - 44103 - UNIÃO - Deferido

Jorlan da Comlurb - 35001 - PMB - Deferido

José Everaldo - 33301 - MOBILIZA - Deferido

Joselia Silva - 33800 - MOBILIZA - Deferido

Josimar Ferreira - 20204 - PODE - Deferido

Josimilson Santos - 36456 - AGIR - Deferido

Joyce Trindade - 55557 - PSD - Deferido

Jp Farelli - 13013 - PT - Deferido

Juarez Wailante - 33273 - MOBILIZA - Deferido

Juju Social - 12101 - PDT - Deferido

Julinho Mdf - 70178 - AVANTE - Deferido

Julio Guerreiro - 33023 - MOBILIZA - Deferido

Julio Kbça - 77900 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Júnior Augusto - 25120 - PRD - Deferido

Junior da Lucinha - 55620 - PSD - Deferido

Junior da Marajó - 25100 - PRD - Deferido

Junior Mangueira - 13131 - PT - Deferido

Kaio Brazão Filho - 10101 - REPUBLICANOS - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Kaka Vem Ai - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Karla de Lucas da Rádio - 55551 - PSD - Deferido

Kau Magno - 30222 - NOVO - Deferido

Kaue Rocha - 11127 - PP - Deferido

Keila Acaba Não Mundão - 22120 - PL - Deferido

Kelly Cristina - 40500 - PSB - Deferido

Kelly Ferreira - 20020 - PODE - Deferido

Kelly Valadão - 27037 - DC - Deferido

Kianny Dafé - 70222 - AVANTE - Deferido

Kiko - 20027 - PODE - Deferido

Kito da Creche - 55488 - PSD - Deferido

Kkaio - 11011 - PP - Deferido

Layana Araújo - 11555 - PP - Deferido

Lazaro Arruda - 25006 - PRD - Deferido

Leandro Assumpção - 44789 - UNIÃO - Deferido

Leandro Lopes - 40007 - PSB - Deferido

Leandro Paladino - 30002 - NOVO - Deferido

Leandro Rodrigues - 25237 - PRD - Deferido

Lecymar Larubia - 15100 - MDB - Deferido

Leiza Gari - 20321 - PODE - Deferido

Leleco Costa Barros - 10555 - REPUBLICANOS - Renúncia

Leleco Marçal - 25233 - PRD - Deferido

Leniel Borel - 11100 - PP - Deferido

Lenilton Rodrigues - 33789 - MOBILIZA - Deferido

Lenise Teixeira - 29444 - PCO - Deferido

Lennyn Castello Branco - 50157 - PSOL - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Leo do Moa - 11631 - PP - Deferido

Leo Meu Amigo - 30190 - NOVO - Deferido

Leo Motta - 12012 - PDT - Deferido

Leonardo de Oliveira - 27899 - DC - Deferido

Leonardo Grossi - 27677 - DC - Deferido

Leonardo Teco - 40727 - PSB - Deferido

Leonel de Esquerda - 13012 - PT - Deferido

Leopoldo Canal - 22001 - PL - Deferido

Leozinho - 40006 - PSB - Deferido

Letícia Arsenio - 20123 - PODE - Deferido

Lico - 13065 - PT - Deferido

Lígia Alves - 10210 - REPUBLICANOS - Deferido

Lilia Baptista - 44777 - UNIÃO - Deferido

Lília Nunes - 22070 - PL - Deferido

Liliam Sa - 77122 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Lincolm Rodrigão - 15222 - MDB - Deferido

Liomar de Oliveira - 27111 - DC - Deferido

Lis Salgueiro - 12999 - PDT - Deferido

Livia Bonates - 30456 - NOVO - Deferido

Lola da Paz - 12176 - PDT - Deferido

Loriene Vit?ória - 44122 - UNIÃO - Deferido

Lourdinha França - 33733 - MOBILIZA - Deferido

Lú Rufino - 27575 - DC - Deferido

Luan Lennon - 22002 - PL - Deferido

Luan Monteiro - 29000 - PCO - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Lucas Vasques - 12021 - PDT - Deferido

Lucia Gagliasso - 22200 - PL - Deferido

Lucia Helena - 25999 - PRD - Deferido

Luciana Boiteux - 50180 - PSOL - Deferido

Luciana Cavalcante - 11177 - PP - Deferido

Luciana Nery - 13969 - PT - Deferido

Luciana Novaes - 13535 - PT - Deferido

Luciana Orozimbo - 15794 - MDB - Deferido

Luciana Tamburini - 77021 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Luciane Costa - 12022 - PDT - Deferido

Luciano Garcia - 10345 - REPUBLICANOS - Deferido

Luciano Medeiros - 55181 - PSD - Deferido

Luciano Negão - 25222 - PRD - Deferido

Lucinha da Feira - 33627 - MOBILIZA - Deferido

Lucio Duarte - 70321 - AVANTE - Deferido

Lucy Rodrigues - 30100 - NOVO - Deferido

Luís Gustavo - 40444 - PSB - Deferido

Luís Maia - 40999 - PSB - Deferido

Luis Papai Noel do Leblon - 30225 - NOVO - Deferido

Luis Ph - 27744 - DC - Deferido

Luisinho Amigo de Todos - 20440 - PODE - Deferido

Luiz Antonio Mathias - 33207 - MOBILIZA - Deferido

Luiz Família - 40022 - PSB - Deferido

Luiz Piloto - 50457 - PSOL - Deferido

Luiz Ramos Filho - 55019 - PSD - Deferido

Luiza Costa - 12283 - PDT - Deferido

Luiza de Marilac - 25551 - PRD - Deferido

Luziene Queiroz - 12336 - PDT - Deferido

Lyah Felix - 15888 - MDB - Deferido

Mãe Dayse - 13029 - PT - Deferido

Maíra do Mst - 13713 - PT - Deferido

Major Adriana Kutwak - 55190 - PSD - Deferido

Major Elitusalém - 10190 - REPUBLICANOS - Deferido

Major Pires Vaz - 33193 - MOBILIZA - Deferido

Mano Kacau - 27002 - DC - Deferido

Maradona de Bangu - 27110 - DC - Deferido

Marcão Borges O Carioca - 20777 - PODE - Deferido

Marcelao Carioca Games - 45000 - PSDB - Deferido

Marcelão O Ano Todo - 27444 - DC - Deferido

Marcelinha Gorgulho - 55420 - PSD - Deferido

Marcelinho - 70098 - AVANTE - Indeferido

Marcelinho das Comunidades - 40555 - PSB - Deferido

Marcelino D Almeida - 22369 - PL - Deferido

Marcella Cigana - 77770 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marcelle Belizário - 27030 - DC - Renúncia

Marcelle Lucas - 20222 - PODE - Deferido

Marcello Capparelli - 22800 - PL - Deferido

Marcelo Arar - 36000 - AGIR - Deferido

Marcelo Araújo - 10578 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcelo Azevedo - 25828 - PRD - Deferido

Marcelo Bn - 35500 - PMB - Deferido

Marcelo Braço - 23064 - CIDADANIA - Deferido

Marcelo Diniz - 55888 - PSD - Deferido

Marcelo do Taxi - 44007 - UNIÃO - Deferido

Marcelo Fritz - 40051 - PSB - Deferido

Marcelo Gregory - 10551 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcelo Manhaes - 12800 - PDT - Deferido

Marcelo Maywald - 44500 - UNIÃO - Deferido

Marcelo Monfort - 11212 - PP - Deferido

Marcelo Península - 40234 - PSB - Deferido

Marcelo Ribeiro - 15131 - MDB - Deferido

Marcelo Tchelo - 36136 - AGIR - Deferido

Marcia Nunes - 12400 - PDT - Deferido

Marcio Amaral - 33111 - MOBILIZA - Deferido

Marcio Garcia - 20100 - PODE - Deferido

Marcio Hugo - 15444 - MDB - Deferido

Marcio Karré - 44908 - UNIÃO - Deferido

Marcio Paes - 30055 - NOVO - Deferido

Marcio Ribeiro - 55005 - PSD - Deferido

Marcio Santos - 43111 - PV - Deferido

Márcio Vieira - 36444 - AGIR - Deferido

Marco Aurélio - 35111 - PMB - Deferido

Marco Balão - 33623 - MOBILIZA - Deferido

Marco Furtado - 33055 - MOBILIZA - Deferido

Marcos Braz - 22111 - PL - Deferido

Marcos Dias - 20000 - PODE - Deferido

Marcos Gatinho - 10004 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcos Lopes - 35393 - PMB - Deferido

Marcos Pato - 36386 - AGIR - Deferido

Marcos Solano - 35065 - PMB - Deferido

Marcos Zenaide - 30800 - NOVO - Deferido

Marcus Naval - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Mari Canedo - 30221 - NOVO - Deferido

Maria Carmem - 33221 - MOBILIZA - Deferido

Maria dos Camelôs - 50014 - PSOL - Deferido

Mariana de Souza - 12347 - PDT - Deferido

Marilea da Saúde - 36666 - AGIR - Deferido

Marileide Faz - 70107 - AVANTE - Deferido

Marilza Caetano - 70741 - AVANTE - Indeferido

Mario Gomes - 10700 - REPUBLICANOS - Deferido

Mario Zeferino - 20111 - PODE - Deferido

Maristela Mendes - 22121 - PL - Deferido

Marleide Forte Abraço - 44072 - UNIÃO - Deferido

Marli Alves - 23611 - CIDADANIA - Deferido

Marquinho da Granito - 70077 - AVANTE - Deferido

Marta Barçante - 21321 - PCB - Deferido

Matheus Gabriel - 33456 - MOBILIZA - Deferido

Matheus Pão Quente - 25555 - PRD - Deferido

Max Senna - 27866 - DC - Deferido

MC Cacau - 45234 - PSDB - Deferido

MC Negrão - 36436 - AGIR - Indeferido

Mell Tamiozzo - 20016 - PODE - Deferido

Mesac Bombeiro - 77193 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Messias Pqd - 20338 - PODE - Deferido

Mestre Márcia - 44100 - UNIÃO - Deferido

Michele Karê - 25010 - PRD - Deferido

Michelle Holanda - 55122 - PSD - Deferido

Miguel Agostinho - 40226 - PSB - Deferido

Miguel Pqd - 77620 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Miltão Santos - 13738 - PT - Deferido

Milton Bahia - 10223 - REPUBLICANOS - Deferido

Miriamlopesnaluta - 40010 - PSB - Deferido

Missionária Carla Max - 10467 - REPUBLICANOS - Deferido

Moacyr Junior - 44400 - UNIÃO - Deferido

Moisés Mago do App - 25456 - PRD - Deferido

Mombaça - 40040 - PSB - Deferido

Monayara Marcião - 33397 - MOBILIZA - Deferido

Monica Benicio - 50123 - PSOL - Deferido

Monica Cunha - 50007 - PSOL - Deferido

Mônica D Sá - 44009 - UNIÃO - Deferido

Mônica Francisco - 13888 - PT - Deferido

Monika Kruz - 70170 - AVANTE - Deferido

Monique Nogueira - 30012 - NOVO - Deferido

Monique Rocha - 20010 - PODE - Deferido

Monique Zuma - 80180 - UP - Deferido

Mulheres Socialistas Elaine B - 16123 - PSTU - Deferido

Nadia Amancio - 33133 - MOBILIZA - Deferido

Naldinho Pipas - 70333 - AVANTE - Deferido

Natasha Loba - 77044 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Neidelly Farias - 35117 - PMB - Deferido

Nelsinho Gari - 35012 - PMB - Deferido

Nenenga do Moto Taxi - 20931 - PODE - Deferido

Ney da S.o.s - 36052 - AGIR - Indeferido

Nido da Padaria - 11444 - PP - Deferido

Nildes Sampaio - 12003 - PDT - Deferido

Nilton Caldeira - 22022 - PL - Deferido

Niquinho - 13860 - PT - Deferido

Nivea Salgado - 33003 - MOBILIZA - Deferido

Nonato Cabeleireiro - 40024 - PSB - Deferido

Norli Meneghini do Brasil - 35100 - PMB - Deferido

Odalirio da Costa - 15111 - MDB - Deferido

Okinga - 12321 - PDT - Deferido

Olivia Stenzel - 77977 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Onassis - 44900 - UNIÃO - Deferido

Orestes Barbosa - 45007 - PSDB - Deferido

Oséias Santos - 36362 - AGIR - Deferido

Otacilio Filho - 20230 - PODE - Deferido

Otavio Bergher - 45245 - PSDB - Deferido

Pablo Mello - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Padrinho e Você - 70767 - AVANTE - Indeferido

Pai Dario - 50077 - PSOL - Deferido

Pantera - 44222 - UNIÃO - Deferido

Paolla Caitano - 11013 - PP - Deferido

Paolla Chaves - 30610 - NOVO - Deferido

Pastor Deangeles Percy - 55318 - PSD - Deferido

Pastor Eloi Varão - 55321 - PSD - Deferido

Pastor Hildon Barbosa - 70665 - AVANTE - Deferido

Pastor Sérgio Alves - 10300 - REPUBLICANOS - Deferido

Pastora Georgia - 44240 - UNIÃO - Deferido

Pastora Neide Felisberto - 45123 - PSDB - Deferido

Pastora Rita Santos - 25014 - PRD - Deferido

Pastora Vania Aguiar - 35127 - PMB - Deferido

Patricia Cardoso - 77002 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Patrícia Felix - 50800 - PSOL - Deferido

Patrik Bombeiro - 27193 - DC - Deferido

Paulinho do Aviário - 27381 - DC - Deferido

Paulinho Karate - 11117 - PP - Deferido

Paulo Aguiar - 40042 - PSB - Deferido

Paulo Cabelo - 45666 - PSDB - Deferido

Paulo Ceciliano - 70123 - AVANTE - Deferido

Paulo Ciro - 27063 - DC - Deferido

Paulo de Almeida - 22522 - PL - Deferido

Paulo Fernandes - 40077 - PSB - Deferido

Paulo Fernando - 33638 - MOBILIZA - Deferido

Paulo Ferreira - 20623 - PODE - Deferido

Paulo Ganga - 13111 - PT - Deferido

Paulo Lafayette - 27117 - DC - Deferido

Paulo Mattos - 77321 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Paulo Messina - 22123 - PL - Deferido

Paulo Pinheiro - 50111 - PSOL - Deferido

Pé Reto - 27036 - DC - Deferido

Pedro Augusto - 55800 - PSD - Deferido

Pedro da Coletiva Carioca - 50021 - PSOL - Deferido

Pedro do Brasil - 27580 - DC - Deferido

Pedro do Livro - 77133 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Pedro Duarte - 30300 - NOVO - Deferido

Pedro Passione - 25000 - PRD - Deferido

Pedro Porto - 12345 - PDT - Deferido

Pedro Rafael - 30030 - NOVO - Deferido

Pedro Viana - 22422 - PL - Deferido

Pedrosa - 77666 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Penha do Viegas - 33918 - MOBILIZA - Deferido

Pijama da Zona Oeste - 33001 - MOBILIZA - Deferido

Pingo do Gás - 44130 - UNIÃO - Deferido

Pollyanna Perita Scuderie - 12456 - PDT - Deferido

Poubel - 22622 - PL - Deferido

Pr Josias Cruz - 15789 - MDB - Deferido

Priscilla Xavier - 30130 - NOVO - Deferido

Procurador Mariano - 30700 - NOVO - Deferido

Prof Alex Rubim - 20271 - PODE - Deferido

Prof Alexandre Lopes - 15220 - MDB - Deferido

Prof Daniel Victor - 33007 - MOBILIZA - Deferido

Prof Enfermeiro Bruno Barbosa - 50013 - PSOL - Deferido

Prof Flavio - 50789 - PSOL - Deferido

Prof Jonatas Castelo Branco - 20500 - PODE - Deferido

Prof. Gil Arruzo - 36255 - AGIR - Deferido

Prof. Marcelo Martins - 20113 - PODE - Deferido

Prof. Nilton Patrício - 27137 - DC - Deferido

Prof. Ricardo Maluf - 44433 - UNIÃO - Deferido

Professor Adalmir - 55333 - PSD - Deferido

Professor Alexandre - 12130 - PDT - Deferido

Professor Baez - 30022 - NOVO - Deferido

Professor Beto Moreira - 12121 - PDT - Deferido

Professor Bruno Nascimento - 33777 - MOBILIZA - Deferido

Professor Charbel - 77001 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Professor Douglas Mariano - 44999 - UNIÃO - Deferido

Professor Fabiano - 35102 - PMB - Deferido

Professor Israel - 40400 - PSB - Deferido

Professor João Malheiro - 30003 - NOVO - Deferido

Professor Marcello Barbosa - 55222 - PSD - Deferido

Professor Marcelo Barata - 12047 - PDT - Deferido

Professor Marcelo Macedo - 10077 - REPUBLICANOS - Deferido

Professor Mimo - 20169 - PODE - Deferido

Professor Murdoch - 30345 - NOVO - Deferido

Professor Paschoal - 22229 - PL - Deferido

Professor Pedro Cavalcante - 12000 - PDT - Deferido

Professor Raphael - 13397 - PT - Deferido

Professor Robson - 35035 - PMB - Deferido

Professor Rogério Martins - 36736 - AGIR - Deferido

Professor Rogerio Pires - 22580 - PL - Deferido

Professor Rubens da Saúde - 40333 - PSB - Deferido

Professor Vieira - 20011 - PODE - Deferido

Professor Vitor Rosário - 40456 - PSB - Deferido

Professora Ana Lima - 77775 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Professora Fátima Lima - 13113 - PT - Deferido

Professora Flâmer Távora - 30900 - NOVO - Deferido

Professora Gemma - 23321 - CIDADANIA - Deferido

Professora Gravatá - 44321 - UNIÃO - Deferido

Professora Janaina Ribeiro - 10401 - REPUBLICANOS - Deferido

Professora Márcia Martins - 36301 - AGIR - Deferido

Professora Maurília Rodrigues - 55022 - PSD - Deferido

Professora Melissa Macintyre - 70008 - AVANTE - Deferido

Professora Rita Dias - 30212 - NOVO - Deferido

Professora Sonia Gaspar - 12444 - PDT - Deferido

Professora Tânia Mara - 43333 - PV - Deferido

Psicóloga Alessandra Augusto - 44556 - UNIÃO - Deferido

Psicóloga Viviane Malheiros - 27799 - DC - Deferido

Rafael Aloisio Freitas - 55123 - PSD - Deferido

Rafael Benegão - 70567 - AVANTE - Deferido

Rafael da Empada - 10050 - REPUBLICANOS - Deferido

Rafael Murmura - 25101 - PRD - Deferido

Rafael Satiê - 22377 - PL - Deferido

Rafael Sorrilha - 77677 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Rafael Thompson - 25123 - PRD - Deferido

Rafaela Albergaria - 65000 - PC do B - Deferido

Ralph Gracie - 25001 - PRD - Deferido

Ramon Abrahão - 25666 - PRD - Deferido

Raphael Perdigao - 45789 - PSDB - Deferido

Raquel Wick - 20221 - PODE - Deferido

Rayla Vieira da Silva - 23519 - CIDADANIA - Deferido

Rebeca Pestana - 10797 - REPUBLICANOS - Deferido

Reginaldo Coelho - 25026 - PRD - Deferido

Rejane Reis - 27112 - DC - Deferido

Renan do Mlb - 80123 - UP - Deferido

Renata Cristina - 25177 - PRD - Deferido

Renata Manfrenate - 22888 - PL - Deferido

Renata Valério - 36180 - AGIR - Indeferido

Renatinha das Vargens - 27747 - DC - Deferido

Renatinho Alves - 30133 - NOVO - Deferido

Renatinho da Kombi - 23216 - CIDADANIA - Deferido

Renato Bastos - 29222 - PCO - Deferido

Renato de Paula - 15015 - MDB - Deferido

Renato Moura - 15500 - MDB - Deferido

Renato Pellizzari - 40004 - PSB - Deferido

Renato Stavale - 70404 - AVANTE - Deferido

Ricardo Chapolim - 20567 - PODE - Deferido

Ricardo Coelho - 30230 - NOVO - Deferido

Ricardo Damiao - 12742 - PDT - Deferido

Ricardo do Material - 77023 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ricardo Ladeira - 70258 - AVANTE - Deferido

Ricardo Maratona - 70654 - AVANTE - Deferido

Ricardo Oliveira - 20786 - PODE - Deferido

Ricardo Pinheiro - 21000 - PCB - Deferido

Ricardo Sá - 45888 - PSDB - Deferido

Ricardo Teixeira - 25777 - PRD - Deferido

Rick Azevedo - 50444 - PSOL - Deferido

Rith Galdino das Ostomia - 45156 - PSDB - Deferido

Roberta Mendes - 30321 - NOVO - Deferido

Roberto CID - 22456 - PL - Deferido

Roberto Estacio - 15234 - MDB - Deferido

Roberto Monteiro - 65123 - PC do B - Deferido

Roberto Nascimento - 30112 - NOVO - Deferido

Robson Andre - 33222 - MOBILIZA - Deferido

Robson Barreto - 15700 - MDB - Deferido

Robson Duarte - 13474 - PT - Deferido

Robson Faria - 70031 - AVANTE - Deferido

Robson Monteiro - 35334 - PMB - Deferido

Robson Tavares - 10335 - REPUBLICANOS - Deferido

Rocal - 55555 - PSD - Deferido

Rodolfo Barros - 70022 - AVANTE - Deferido

Rodrigo D Oliveira - 13333 - PT - Deferido

Rodrigo Jj - 36001 - AGIR - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Rodrigo Metal - 25677 - PRD - Deferido

Rodrigo Mondego - 13000 - PT - Deferido

Rodrigo Multimidia - 30777 - NOVO - Deferido

Rodrigo Naval - 22762 - PL - Deferido

Rodrigo Riviere - 27227 - DC - Deferido

Rodrigo Vizeu - 15000 - MDB - Deferido

Rodrigo Xuxa - 10156 - REPUBLICANOS - Deferido

Roger Amorim - 70833 - AVANTE - Deferido

Rogerio do Lava Jato - 12120 - PDT - Deferido

Rogerio Macumba - 25321 - PRD - Deferido

Rogério Marques - 44442 - UNIÃO - Deferido

Romulo Pimentel - 30999 - NOVO - Deferido

Ronaldo Cunha - 15556 - MDB - Deferido

Ronaldo Faria - 22011 - PL - Deferido

Ronaldo Moreira Acs - 55088 - PSD - Deferido

Rosa Fernandes - 55000 - PSD - Deferido

Rosalia Balbina - 23636 - CIDADANIA - Deferido

Rosalvo - 45321 - PSDB - Deferido

Rosane Félix - 15022 - MDB - Deferido

Rosangela do Ipase - 45015 - PSDB - Deferido

Rosangela Lima - 15233 - MDB - Deferido

Rose Terra - 77555 - SOLIDARIEDADE - Indeferido

Roseli Ferreira - 27003 - DC - Deferido

Ruan Lira - 15622 - MDB - Deferido

Sá Freire - 15333 - MDB - Deferido

Saimom - 25789 - PRD - Deferido

Salvino Oliveira - 55255 - PSD - Deferido

Sam - 40180 - PSB - Deferido

Sancler Mello - 44744 - UNIÃO - Deferido

Sandra Albuquerque - 30123 - NOVO - Deferido

Sandra Aleixo - 45333 - PSDB - Deferido

Sandra Duarte - 22373 - PL - Deferido

Sandra Mara dos Bichinhos - 11427 - PP - Deferido

Sandrão da Cut - 13123 - PT - Deferido

Sandro Alves - 15121 - MDB - Deferido

Sandro Saldanha - 15070 - MDB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Santos do Social - 77790 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Sara Ariane - 15770 - MDB - Deferido

Sargento Carolina - 77035 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Sargento Renata - 70190 - AVANTE - Deferido

Sargento Sacramento - 10911 - REPUBLICANOS - Indeferido

Selma Barreto - 15542 - MDB - Deferido

Serafim - 44000 - UNIÃO - Deferido

Sereia Rocha A Meninadosalgado - 25344 - PRD - Deferido

Serginho - 15007 - MDB - Deferido

Serginho Hondjakoff Cabeção - 23022 - CIDADANIA - Deferido

Serginho Legado - 20244 - PODE - Deferido

Serginho Tamo Junto - 23777 - CIDADANIA - Deferido

Sergio Bessa - 36777 - AGIR - Deferido

Sergio Corrêa - 45826 - PSDB - Deferido

Sergio Neguinho - 77088 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Sergio Parafuso - 77111 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Sheila Barbosa - 35024 - PMB - Deferido

Shirlei Engel - 27007 - DC - Deferido

Shrek - 25313 - PRD - Deferido

Sidnei Hilário - 35322 - PMB - Deferido

Sidneia - 44408 - UNIÃO - Deferido

Sidney Jesus - 40476 - PSB - Deferido

Silva Socorrista - 11192 - PP - Deferido

Silvinho da CDD - 11150 - PP - Deferido

Silvinho da Razao - 36678 - AGIR - Deferido

Simone Clara - 70233 - AVANTE - Deferido

Simone Oliveira - 25333 - PRD - Deferido

Sol Vega - 12100 - PDT - Deferido

Solange do Charme - 10112 - REPUBLICANOS - Deferido

Solange Machado - 36137 - AGIR - Deferido

Solange Souza - 20017 - PODE - Deferido

Soldado Tobias - 77103 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Soneka Ribeiro - 33816 - MOBILIZA - Deferido

Sonia do Brechó - 25078 - PRD - Deferido

Sonia Malaquias - 25750 - PRD - Deferido

Souza - 50020 - PSOL - Deferido

Sr Veraldo - 70100 - AVANTE - Deferido

Stives da Van - 70230 - AVANTE - Deferido

Sub Honório - 27999 - DC - Deferido

Suêd Haidar - 35123 - PMB - Deferido

Suelen Bacana - 25773 - PRD - Deferido

Sueli Pontes - 77412 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Suely Cigolini - 10033 - REPUBLICANOS - Deferido

Superzefa - 22024 - PL - Deferido

Tainá de Paula - 13777 - PT - Deferido

Taíse Pelos Animais - 10233 - REPUBLICANOS - Deferido

Talbinha - 12030 - PDT - Deferido

Talita Galhardo - 45001 - PSDB - Deferido

Tânia Bastos - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Tarzan de Vila Isabel - 12333 - PDT - Deferido

Tatiana Agda - 20888 - PODE - Deferido

Tatiana Roque - 40123 - PSB - Deferido

Thais Ferreira - 50010 - PSOL - Deferido

Thalles Eduardo - 11120 - PP - Deferido

Thiago Hermida - 15122 - MDB - Renúncia

Thiago Raboni - 10400 - REPUBLICANOS - Deferido

Tia Celia - 35075 - PMB - Deferido

Tia Cris - 45777 - PSDB - Deferido

Tia Glaucia - 77085 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Tia Lena - 33006 - MOBILIZA - Deferido

Tia Lu do Transporte - 70246 - AVANTE - Deferido

Tia Nise - 25077 - PRD - Deferido

Tia Sonia - 12240 - PDT - Deferido

Tia Tânia da Creche - 20124 - PODE - Deferido

Tia Van - 70991 - AVANTE - Renúncia

Tiago França - 44208 - UNIÃO - Deferido

Tiago Santana - 13021 - PT - Deferido

Tio do Cafezinho - 22212 - PL - Deferido

Toninho Bondade - 12123 - PDT - Deferido

Topete - 25567 - PRD - Deferido

Toroca Pescador - 77700 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Tunico O Amigo do Povo - 70051 - AVANTE - Deferido

Tuninho da Bicicleta - 20121 - PODE - Deferido

Ubiratan O Bira - 70357 - AVANTE - Deferido

Ulisses Marins - 44523 - UNIÃO - Deferido

Ulisses Salgado - 45657 - PSDB - Deferido

Uziel Lima - 44077 - UNIÃO - Deferido

Vadinho - 35146 - PMB - Deferido

Vagner Russo - 35762 - PMB - Deferido

Val Comerciária - 40041 - PSB - Deferido

Valderi Ravi S - 77777 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Valdir Virgens - 12111 - PDT - Deferido

Valéria Vilela - 15969 - MDB - Deferido

Valério - 40788 - PSB - Deferido

Valquiria Eletricista - 70952 - AVANTE - Deferido

Vanda Marques - 36780 - AGIR - Deferido

Vanderlea Aguiar - 50500 - PSOL - Deferido

Vandinho Tá On - 22122 - PL - Deferido

Vanessa da Silva Oliveira - 22333 - PL - Deferido

Vânia Amaro - 10020 - REPUBLICANOS - Deferido

Vania Dutra - 40404 - PSB - Deferido

Vania Monteiro - 30789 - NOVO - Deferido

Vania Ribeiro - 12005 - PDT - Deferido

Vera Lins - 11111 - PP - Deferido

Veronica da Saúde - 11666 - PP - Deferido

Vicente Reis - 33123 - MOBILIZA - Deferido

Victor Aguiar - 44022 - UNIÃO - Indeferido

Victor Menezes - 30021 - NOVO - Deferido

Victor Reis - 30888 - NOVO - Deferido

Victor Tiziano - 11121 - PP - Deferido

Vilma Guerreira da Zona Oeste - 27013 - DC - Renúncia

Vinicius Cordeiro - 23444 - CIDADANIA - Deferido

Vinicius Rodrigues - 29999 - PCO - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Vinicius Sanchez - 12006 - PDT - Deferido

Vitor Hugo - 15016 - MDB - Deferido

VIVI Zampieri - 12058 - PDT - Deferido

Viviane de Assis - 11110 - PP - Deferido

Viviane Françoza - 35010 - PMB - Deferido

Viviane Petisco - 10477 - REPUBLICANOS - Deferido

Vivieane Cariello - 70777 - AVANTE - Deferido

Vladimir Paiva - 36500 - AGIR - Deferido

Wagner Bororó - 15150 - MDB - Deferido

Wagner de Freitas - 27127 - DC - Deferido

Wagner Tavares - 40321 - PSB - Deferido

Waguinho - 18024 - REDE - Deferido

Waguinho Cantor - 22707 - PL - Deferido

Walace Meirelles - 12007 - PDT - Deferido

Waldir Brazão - 44101 - UNIÃO - Deferido

Washington Jorge do Flamengo - 70001 - AVANTE - Deferido

Washington Sousa - 25225 - PRD - Deferido

Welington Dias - 12777 - PDT - Deferido

Wellington José - 55779 - PSD - Deferido

William Barbeiro - 25794 - PRD - Deferido

William Macedo - 23681 - CIDADANIA - Deferido

William Siri - 50222 - PSOL - Deferido

William Vilar - 45045 - PSDB - Deferido

Willian Coelho - 27040 - DC - Deferido

Willian Correia - 27123 - DC - Deferido

Willian da Maré - 11910 - PP - Deferido

Willians Oliveira - 27010 - DC - Deferido

Wilson do Hospital - 12778 - PDT - Deferido

Wilton Cleber - 12204 - PDT - Deferido

Xuxa de Costa Barros - 77234 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Yago Bryan - 15153 - MDB - Deferido

Zé Colmeia - 11999 - PP - Deferido

Zé da Vó - 35551 - PMB - Deferido

Ze Junior - 15326 - MDB - Deferido

Zé Rey - 36222 - AGIR - Deferido

Zico - 55012 - PSD - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 13h19.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

