Boulos mostra exame toxicológico após Marçal associá-lo ao uso de drogas

O candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) mostrou ao vivo um exame toxicológico depois que o adversário Pablo Marçal (PRTB) o associou, sem provas, ao uso de drogas, no debate da Globo, nesta quinta-feira (3).

O que aconteceu

Ao tratar do tema da criminalidade, Marçal afirmou que Boulos frequentava "biqueiras". Depois de associar Boulos à invasão de casas por causa da participação do psolista no MTST e ouvir do adversário que ele não conhecia a cidade porque "não é daqui, é de Goiás", Marçal subiu o tom ao dizer que Boulos "deve conhecer biqueiras".

Alguém que deve conhecer melhor a cidade de São Paulo na questão de biqueiras, que eu não conheço nenhuma, ele deve conhecer várias.

Pablo Marçal (PRTB) a Guilherme Boulos (PSOL) no debate da Globo

Boulos respondeu mostrando um exame toxicológico. O candidato do PSOL pediu um direito de resposta que foi negado pela Globo. Ao tomar a palavra para a tréplica, mostrou o exame. "É assim que [o Marçal] age. É um lobo em pele de cordeiro", criticou.

Eu sou pai de duas filhas e não aceito ter a honra atacada desse jeito. Está aqui: fiz o exame toxicológico, vai subir agora na minha rede social. Faça o seu Marçal! Faça o psicotécnico também.

Guilherme Boulos

O documento mostra que Boulos realizou o exame no dia 2 de outubro. A "janela de detecção" é de "aproximadamente 180 dias", o que siginifica que, nos últimos seis meses, Boulos não fez uso de substância proibida.

Ao longo da campanha, Marçal associou Boulos ao uso de drogas. Reportagem da Folha de S.Paulo revelou que a campanha do candidato do PRTB usou um processo judicial sobre posse de drogas no qual figura como réu um homônimo do candidato do PSOL.

Boulos deveria ter sido advertido pelo debate por exibir o documento, de acordo com as regras. O mediador, César Tralli, chegou a informar que a apresentação do exame era proibida, mas Boulos não recebeu advertência formal. Se a regra fosse respeitada, o candidato perderia um minuto de fala em suas considerações finais, com duração total de dois minutos.

Participaram desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Caique Alencar, Fabíola Perez, Gilvan Marques, Laila Nery, Rafael Neves, Saulo Pereira Guimarães, Uesley Durães e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo, e Letícia Polydoro e Caio Santana, colaboração para o UOL