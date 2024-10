Ações de Hong Kong saltam para máxima de mais de dois anos e meio

CINGAPURA (Reuters) - O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu quase 3% nesta sexta-feira, fechando em seu nível mais alto desde março de 2022, ainda impulsionado pelas medidas de estímulo anunciadas na China, enquanto outros mercados globais demonstravam cautela com a escalada das tensões no Oriente Médio.

No geral, as bolsas asiáticas tiveram resultados mistos, enquanto os preços do petróleo estavam a caminho de seu maior ganho semanal em dois anos devido às tensões no Oriente Médio e enquanto investidores aguardam o relatório de emprego dos Estados Unidos de setembro mais tarde.

Os mercados da China continuaram fechados por conta de um feriado nacional.

Os índices chineses tiveram fortes ganhos na segunda-feira antes do feriado, uma vez que pequenos investidores buscaram comprar ações depois que Pequim anunciou seu pacote de estímulo mais agressivo desde a pandemia, que vai desde cortes de taxas até apoio fiscal, em uma tentativa de sustentar a economia.

O índice Hang Seng encerrou a sessão com alta de 2,82%, a 22.736,87 pontos, tendo subido 25% desde 24 de setembro, quando Pequim deu início aos cortes nas taxas, e cerca de 33% no ano, destronando Taiwan para se tornar o mercado acionário de melhor desempenho da Ásia.

Particularmente em um impulso para as ações, o Banco do Povo da China introduziu duas novas ferramentas para apoiar o mercado de capitais, uma das quais inclui um programa de swap que permite que fundos, seguradoras e corretoras tenham acesso mais fácil ao financiamento.

"Embora os detalhes do esquema ainda não tenham sido publicados, o efeito do anúncio tem sido poderoso", disse Chrisopher Wood, analista da Jefferies.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,2%, a 38.635 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,82%, a 22.736 pontos.

. Em XANGAI e SHENZHEN, os mercados ficaram fechados por conta de um feriado nacional.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,31%, a 2.569 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,39%, a 22.302 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,33%, a 3.589 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,67%, a 8.150 pontos.

(Por Vidya Ranganathan e Summer Zhen)