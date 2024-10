4 sinais de atração nos olhos, voz e comportamento, segundo estudos

Marina Vasconcellos, psicóloga pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) com especialização em psicodrama terapêutico, explica que a atração geralmente é a primeira etapa do "gostar de alguém", mas é diferente do desejo.

A atração, ela explica, seria um interesse, seja por um sujeito ou algo que ele faça, relacionado a sua aparência, seus gestos, seu vestir, podendo ser algo focado ou ampliado, e que quando chama muito a atenção leva ao desejo.

Mas Vasconcellos assegura que relações afetivas são complexas, não seguem roteiros pré-definidos, e que a atração pode dar as caras só depois de se conhecer bem alguém, como acontece com casais que antes de se apaixonarem mantinham relação de amizade.

A seguir, veja quatro pistas de que alguém está atraído por você.

1. Fixar os olhos durante conversas

Um estudo de 2020 publicado na revista Computers in Human Behavior examinou esse comportamento em encontros rápidos e descobriu que aqueles que se encaravam nos olhos tendiam a compartilhar informações mais pessoais e íntimas. Portanto, se alguém mantém o olhar fixo em você durante uma conversa, pode não só estar atraído, como também querendo uma conexão mais profunda.

2. Ter reações de nervosismo

Um estudo de 2020, publicado na revista Adaptive Human Behavior and Physiology, descobriu que, ao conhecer alguém atraente, é esperado que a pessoa sinta ansiedade, além de diversas respostas fisiológicas e comportamentais. Logo, se notar mudanças no jeito de alguém ao seu redor, como hesitação ao falar ou um olhar fixo, isso pode indicar que sua presença causa nervosismo por atração.

Imagem: Getty Images

3. Falar com uma voz sedutora

Em 2014, uma pesquisa revelou que pessoas tendem a ajustar a intensidade e o tom da voz ao falar com quem acham atraente, algo que pode ser notado pelos ouvintes. Essas variações vocais podem até sugerir uma atração mútua.

Em geral, vozes com tom e volume equilibrados são mais agradáveis, enquanto extremos podem ser menos atrativos. Além disso, o tom de voz é um importante meio de expressar emoções e intenções. Interessado, o sujeito pode usar um tom mais suave e pessoal, sinalizando desejo de envolvimento e atenção genuína.

4. Imitar os gestos do outro sem notar

Publicada na revista Nature, uma pesquisa de 2021 revelou que replicar a linguagem corporal e os padrões de fala de outra pessoa indica um alinhamento e um esforço para criar um enlace. Por exemplo, se você se inclinar para frente durante uma conversa, o interessado pode automaticamente fazer o mesmo, sem perceber. Se você cruzar os braços, é provável que ele também espelhe essa postura.

A fase "nas nuvens" acaba

O corpo então volta à normalidade e a paixão pode evoluir para amor, se houver envolvimento afetivo consolidado e aceitação espontânea e respeito ao que o outro realmente é, com o que há de bom e ruim. Do contrário, evolui para sofrimento, tanto que esse é o significado de paixão, do latim "passio", "ato de sofrer, suportar".

*Com informações de reportagem publicada em 28/03/2022