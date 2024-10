UOL VivaBem tem vencedores no prêmio +Admirados da Imprensa de Saúde

O UOL VivaBem se destacou em duas categorias do Prêmio Einstein "Os +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar 2024".

O portal está entre os 3 melhores na categoria Site/Portal, enquanto dois de seus jornalistas estão entre os 26 mais admirados da imprensa brasileira de saúde: a editora de VivaBem Bárbara Paludeti e a colunista Lúcia Helena.

O prêmio reconhece os melhores profissionais e veículos da imprensa de saúde no Brasil, com cerimônia de premiação marcada para o dia 4 de novembro.

O que aconteceu

O UOL VivaBem é finalista na categoria de melhor Site/Portal no Prêmio Einstein "+Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar".

Dois jornalistas do UOL VivaBem foram eleitos entre os mais admirados. Bárbara Paludeti e Lúcia Helena estão entre os 26 jornalistas vencedores. Lúcia também acumula o título de umas das 3 colunistas de saúde mais admiradas do país.

É uma alegria estar pela 4ª vez nesta seleta lista de jornalistas de saúde. Ser reconhecida por pares e colegas é uma honra. Nosso trabalho em VivaBem é disseminar informações de qualidade aos nossos leitores sobre os mais variados temas de saúde, que vão ajudá-los a tomar decisões acertadas sobre a sua própria vida, desde uma dieta da moda até o estudo mais inovador sobre cardiologia, tudo numa linguagem fácil e acessível. Bárbara Paludeti, editora de VivaBem

Claro que é motivo de felicidade estar entre os jornalistas de saúde e entre os três colunistas mais admirados. Mas, no fundo, receber esse reconhecimento de novo só faz aumentar a responsabilidade —que nunca foi pequena, diga-se. Escrever sobre saúde é explicar o que muitas vezes não ficou claro em uma consulta. É dar, nas aspas do entrevistado, uma segunda opinião. Deixar o grande especialista no problema do leitor ao alcance de sua mão na tela de um celular. Enfim, o jornalismo em saúde caprichado, sério, como o que fazemos em VivaBem, é ferramenta de saúde pública. E ser admirada —ainda mais ao lado de colegas como a Bárbara Paludeti— traz o frio na barriga porque dá essa exata dimensão. Lúcia Helena, colunista de VivaBem

O prêmio é promovido pelo Einstein e pela Jornalistas&Cia e já está em sua quarta edição. O UOL teve representantes em todas elas. Ele reconhece a excelência e importância do jornalismo de saúde e ciência no Brasil, destacando tanto veículos quanto profissionais em diferentes categorias.

O anúncio dos vencedores de cada categoria ocorrerá em uma cerimônia em São Paulo no dia 4 de novembro. Nessa ocasião, serão revelados o top 5 das categorias jornalistas de saúde, ciência, colunista, os campeões regionais e os veículos vencedores.

Presença feminina forte mais uma vez. Seguindo o padrão de anos anteriores, o destaque vai para a forte presença de mulheres, sendo 21 dos 26 profissionas mais admirados.