Boulos evita Marçal e usa resposta para dizer que é candidato da 'mudança'

Guilherme Boulos (PSOL) evitou responder Pablo Marçal (PRTB) e usou o tempo no confronto com o adversário para se apresentar como representante da mudança, no debate da Globo desta quinta-feira (3) com os candidatos à Prefeitura de São Paulo.

O que aconteceu

No primeiro bloco, Boulos foi questionado por Marçal sobre o que faria de diferente na cidade se eleito. O psolista usou maior parte do tempo da resposta para se colocar como candidato da mudança e enfatizar que tem a ex-prefeita Marta Suplicy (PT) como vice. "Se você quer uma mudança pra valer, essa mudança é comigo e com a Marta. A mudança pra fazer São Paulo avançar, para olhar para as periferias", disse Boulos.

O psolista também atacou a gestão de Ricardo Nunes (MDB) ao dizer que a cidade apresentada pelo candidato à reeleição é "propaganda". "Você vai poder decidir se você quer São Paulo do jeito que ela está hoje, e aí vem a propaganda do Ricardo Nunes, diz que está tudo lindo, maravilhoso, que não tem fila na saúde, que o ônibus não é lotado. Mas você vive a cidade real", criticou.

Boulos ainda colocou Marçal e Nunes como candidatos que não merecem confiança do eleitor. "E aí você precisa fazer a comparação. E o melhor, olhe no olho de cada um que tiver aqui quando tiver falando. Olhe no olho do Nunes, você vê verdade nele? Olha no olho do Marçal? Você vê alguma coisa que não seja vaidade ali?", questionou.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta mostra Boulos, Nunes e Marçal empatados tecnicamente. A três dias da eleição, o candidato do PSOL aparece numericamente à frente, com 26% dos votos, seguido pelo atual prefeito e pelo influenciador, ambos com 24%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Participaram desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Caique Alencar, Fabíola Perez, Gilvan Marques, Laila Nery, Rafael Neves, Saulo Pereira Guimarães, Uesley Durães e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo, e Letícia Polydoro e Caio Santana, colaboração para o UOL