Testei máscara capilar de Eudora com ácido hialurônico: 'dá força e brilho'

Quem, como eu, tem cabelos lisos naturais e secos, costuma se decepcionar com máscaras de hidratação capilar, pois, muitas delas, deixam os fios sem volume e até com uma aparência lisa artificial. Com isso em mente, e após ler diversos relatos positivos sobre o poder da Máscara Siàge Hair-Plastia, de Eudora, resolvi testar para ver se ela entregava tudo isso mesmo.

Minha expectativa era, principalmente, combater o ressecamento das pontas, já que tenho um corte comprido e repicado (que faz o dano nessa parte do cabelo se sobressair) e costumo clareá-las sutilmente com um produto clareador que dá uma leve ressecada, se eu descuidar.

Após um mês de uso, consegui formar uma opinião sobre a máscara. A seguir, veja o que eu mais gostei no produto e alguns pontos que merecem atenção nela.

O que eu gostei?

Gostosa de aplicar. O produto tem textura cremosa e fluida bem gostosa e é muito fácil de utilizar, pois espalha bem.

Ativo potente. O ácido hialurônico é reconhecidamente uma substância que tem ação hidratante em cosméticos capilares por reter água no interior da fibra. Após o enxágue, já senti o efeito do produto e percebi meu cabelo mais denso.

Com corte repicado e as pontas mais claras, meu cabelo é do tipo liso e seco. Imagem: Heloisa Noronha

Rende bem. Como o meu cabelo é longo, usei o dobro da quantidade ideal recomendada, que é a equivalente a uma moeda de R$ 1. Foi o suficiente para cobrir bem as pontas e boa parte do cabelo (evitei a raiz, conforme a orientação do fabricante). Mesmo assim, após um mês usando a máscara duas vezes por semana, meu potinho ainda estava parecendo recém-aberto. Como a embalagem tem 250 g, acredito que minha máscara vai durar bastante.

O que mudou para mim?

Volume natural. Ao contrário de outras máscaras capilares que experimentei, essa não deixou os fios escorridos, com aspecto "lambido". Tampouco notei que cabelo ficou murcho, algo que acontece com frequência quando fios lisos recebem uma hidratação mais potente. Ao contrário: o cabelo ficou encorpado na medida certa, com caimento natural.

Força extra. Os fios também se tornaram mais resistentes e passaram a quebrar menos, o que realmente cumpre a proposta da marca de correção de lesões na cutícula do cabelo e hidratação tridimensional.

Após um mês de uso, senti meu cabelo com mais brilho e mais forte. Imagem: Heloisa Noronha

Mais brilho. Percebi que meu cabelo ganhou luminosidade. Até as pontas, que são mais opacas por conta da descoloração, perderam o aspecto ressecado e ficaram mais vistosas.

Menos frizz. A hidratação poderosa também combateu o efeito arrepiado comum após a secagem com o secador, principalmente nas pontas.

Pontos de atenção

Preço elevado. O preço da Máscara Siàge Hair-Plastia é meio "salgado" quando comparado com produtos similares que também apresentam ácido hialurônico em suas fórmulas.

Cheiro. Achei a fragrância da máscara muito forte e enjoativa. O curioso é que a Eudora é uma marca reconhecida pela qualidade da sua perfumaria, atributo válido para itens de cabelo, maquiagem, corpo e banho. Outros produtos da mesma linha, por exemplo, têm um aroma delicioso. Mas este, de fato, não me agradou.

Maciez. Não é que eu não tenha sentido mudanças positivas no cabelo —o fim do frizz e a melhora da densidade vieram. Mas fiquei um pouco decepcionada no quesito "alta sedosidade" prometida pelo produto. Como fiz o teste em um mês de temperatura e clima atípicos, com muito sol e ar extremamente seco, isso talvez tenha interferido no resultado. Vou dar novas chances ao produto, já que ele me ganhou no brilho.

Para quem esse produto é indicado

O fabricante indica o produto para cabelos ressecados ou secos e com fios opacos e quebradiços, prometendo hidratação tridimensional, maciez, força e resistência. Cabelos lisos, em geral, sofrem bastante com a quebra, a Máscara Siàge Hair-Plastia pode ser uma boa alternativa.

Por deixar os fios encorpados na medida certa, também é uma boa solução de hidratação capilar para quem tem cabelos lisos e não quer um efeito chapado e sem volume.

