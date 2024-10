G7 condena ataque do Irã a Israel e pede solução diplomática

ROMA, 2 OUT (ANSA) - O governo italiano divulgou nesta quarta-feira (2) que os líderes do G7 condenaram o ataque deflagrado pelo Irã contra Israel e fizeram um apelo por uma solução diplomática na escalada da tensão que eleva o risco de uma guerra generalizada no Oriente Médio.

Após o agravamento da crise, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, convocou com urgência e presidiu uma conferência telefônica com os líderes de Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Canadá.

Segundo nota do Palazzo Chigi, o G7 expressou "forte preocupação pela escalada destas últimas horas" e reiterou "que um conflito à escala regional não é do interesse de ninguém".

Além disso, os líderes destacaram que "uma solução diplomática ainda é possível" e "concordaram em manter contato" sobre o conflito.

"Em um cenário em constante evolução, foi acordado trabalhar em conjunto para promover a redução das tensões a nível regional, a partir da aplicação da resolução 2.735 na Faixa de Gaza e da resolução 1.701 para a estabilização da fronteira israelense-libanesa", concluiu o comunicado. (ANSA).

