Bets envolvidas no caso de Deolane e Gusttavo Lima se tornam ilegais

As casas de apostas online Esportes da Sorte e Vai de Bet, envolvidas na investigação de um suposto esquema criminoso que envolve a advogada Deolane Bezerra e o cantor Gusttavo Lima, passaram a ser consideradas ilegais no Brasil por determinação do Governo Federal.

O que aconteceu

Esportes da Sorte e Vai de Bet não estão na lista divulgada pelo Ministério da Fazenda com as bets autorizadas a operar no país. De acordo com divulgado pela pasta, essas duas casas de apostas, além de várias outras, não solicitaram ou apresentaram documentação necessária para atuar no Brasil e devem ser banidas ainda em outubro, a menos que regularizem a situação.

O UOL apurou que a Esportes da Sorte já acionou a Fazenda para retificar a decisão sob a alegação de que cumpriu todas as exigências do governo. Por meio de nota, a Vai de Bet informou que também solicitou retificação ao ministério. A empresa diz que o grupo BPX Bets Sports Group, detentor das marcas VaideBet, ObaBet e BetPix365, "protocolou o requerimento em 19 de agosto no SIGAP e apresentou a indicação de suas marcas e domínios em 26 de setembro, dentro dos prazos estabelecidos".

Vai de Bet está credenciada junto à Loterj, loteria do Rio de Janeiro. Em nota, a Loterj informou que os sites de apostas credenciados por ele "poderão continuar a operar em todo o Brasil", inclusive a Vai de Bet. "Desde junho do ano passado, diversas bets foram credenciadas pela Loterj para atuar após participarem do Edital de Credenciamento, pagarem a outorga de R$ 5 milhões pelo período de até cinco anos de exploração e arcarem com as taxas e impostos federais para a União mensalmente".

Ambas casas de aposta estão entre as mais populares no Brasil. Vai de Bet e Esportes da Sorte se consolidaram entre o público por seu envolvimento com famosos ou por patrocinar clubes de futebol brasileiros — a Esportes da Sorte patrocina o Corinthians, Bahia, Athletico-PR e Grêmio, todos clubes da Série A do Brasileirão, e planeja investimento de R$ 500 milhões nas Séries A e B do principal campeonato do país.

Na mira da polícia

Vai de Bet e Esportes da Sorte estão envolvidas na Operação Integration, cuja fase mais recente foi deflagrada no mês passado. Na ocasião, a influenciadora Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange, foram presas. A influenciadora e sua mãe participariam de um suposto esquema de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa, relacionados a Darwin da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte, que também foi detido na época. Todos os citados já foram soltos pela Justiça de Pernambuco.

Gusttavo Lima também foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa, mas em um esquema que envolve a Vai de Bet. Segundo a polícia, o sertanejo virou sócio da bet e teria direito a 25% de participação na companhia. Ele, inclusive, chegou a ter um avião avaliado em R$ 30 milhões apreendido, além de mandado de prisão expedido, mas não chegou a ser preso.

Gusttavo LIma divulga Vai de Bet durante show no São João de Maceió Imagem: Reprodução

A linha do tempo da operação

Operação Integration apura um suposto esquema milionário de lavagem de dinheiro de cassinos online e casas de jogo do bicho. A ação policial ganhou popularidade após a influenciadora Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, serem presas por suspeita de envolvimento.

Ação não mira diretamente os sites de apostas esportivas (bets), mas o uso dessas plataformas para lavar dinheiro de atividades ilegais, como o jogo do bicho. Um dos relatórios da investigação, por exemplo, diz que o site Esportes da Sorte era usado para ocultar receitas oriundas do jogo do bicho. A empresa nega irregularidades.

Os investigados ocultaram bens de origem ilícita, segundo a Polícia Civil. Carros, aeronaves, imóveis e contratos milionários de publicidade foram firmados para lavar o dinheiro oriundo de casas de aposta e de jogo do bicho. A investigação apurou que o esquema girava em torno de Darwin Henrique da Silva Filho. O empresário de 33 anos é CEO da Esportes da Sorte. Ele foi preso na operação, mas a Justiça mandou soltá-lo na semana passada. A família de Darwin também está envolvida no esquema, com cada membro desempenhando um papel específico na lavagem de dinheiro, segundo a polícia.

Empresas envolvidas no inquérito tiveram bens bloqueados na casa dos R$ 2 bilhões. Aeronaves e veículos de luxo foram apreendidos durante a operação. Pessoas físicas também tiveram contas bloqueadas.

Todos os envolvidos citados na investigação negam participação no esquema.

