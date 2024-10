Tropas russas chegam ao centro do bastião ucraniano de Vuhledar

Por Olena Harmash e Gleb Garanich

KIEV (Reuters) - As tropas russas chegaram ao centro de Vuhledar, bastião em terreno estratégico no leste da Ucrânia que resistiu aos ataques russos desde a invasão em grande escala de Moscou, disse o governador regional da região de Donetsk, na Ucrânia, nesta terça-feira.

Imagens publicadas em mídias sociais mostraram soldados russos agitando uma bandeira no topo de um prédio de vários andares bombardeado e hasteando outra em uma torre de metal em um telhado. A Reuters determinou que a filmagem correspondia aos padrões das ruas de Vuhledar.

Outras imagens mostravam fumaça subindo sobre as ruínas da pequena cidade de mineração, importante campo de batalha onde unidades ucranianas haviam resistido a ataques russos blindados anteriores ao longo de dois anos e meio de guerra.

"O inimigo já está quase no centro da cidade", disse o governador regional Vadym Filashkin à TV ucraniana, descrevendo a situação como muito difícil.

Vuhledar tem importância estratégica devido ao seu terreno elevado e à sua localização próxima à junção das duas principais frentes, no leste e no sul da Ucrânia. As forças russas chegaram aos arredores na semana passada e intensificaram sua ofensiva nos últimos dias.

Andriy Nazarenko, comandante de um batalhão de drones da 72ª Brigada Mecanizada que defende a cidade, disse que eles estavam com menos armas e menos homens em Vuhledar.

"A situação em Vuhledar é muito difícil, é a mais difícil porque os ataques vêm ocorrendo há mais de seis meses e o inimigo está constantemente mudando suas fileiras com forças novas e treinadas", disse Nazarenko à Reuters.

Falando de um local não revelado durante uma entrevista ao Zoom, Nazarenko disse que sua unidade estava fazendo todo o possível para manter "uma janela" para que a infantaria pudesse se retirar da cidade.

O RÁPIDO AVANÇO DA RÚSSIA

Desde agosto, as tropas de Moscou no leste da Ucrânia avançaram em seu ritmo mais rápido em mais de dois anos, com pouco atraso, apesar de as forças ucranianas terem montado uma incursão surpresa na região russa de Kursk.

Os ataques russos anteriores a Vuhledar foram particularmente sangrentos, com tanques e veículos blindados atacando em terreno aberto. Unidades militares ucranianas divulgaram fotos na terça-feira de tanques russos em chamas em campos.

Oleksandr Kovalenko, um analista militar ucraniano, disse que cerca de 2.000 a 3.000 soldados russos estavam na cidade, atacando de três direções diferentes.

"Não conseguiremos nos manter em Vuhledar nessas condições", disse Kovalenko à Reuters, afirmando que a decisão de se retirar de Vuhledar deve ser tomada rapidamente.

(Reportagem de Olena Harmash)