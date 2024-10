Israel, Iraque e Jordânia fecham espaço aéreo após ataque de mísseis iranianos

Após a operação com mísseis iranianos contra Israel, na noite desta terça-feira (1°), o porta-voz do exército israelense afirma que "este ataque é sério e terá consequências". Diversos países do Oriente Médio fecharam seu espaço aéreo com medo de que o conflito se espalhe ainda mais na região. O Irã lançou um ataque maciço de mísseis balísticos contra Israel, que foram interceptados, principalmente nos céus de Jerusalém.

O espaço aéreo israelense foi fechado esta noite e os voos foram desviados no aeroporto Ben Gurion. "O espaço aéreo israelense está fechado. Os voos estão sendo desviados para outros destinos fora de Israel", disse o porta-voz da autoridade aeroportuária israelense, enquanto sirenes de alerta soavam em todo o país.

O Ministério dos Transportes do Iraque ordenou igualmente o fechamento do espaço aéreo do país por razões de "segurança" depois de o Irã ter lançado mísseis contra Israel, de acordo com a agência oficial de notícias iraquiana. O ministério também ordenou "a cessação temporária do tráfego aéreo em todos os aeroportos iraquianos".

A Jordânia anunciou, por sua vez, a suspensão do tráfego aéreo após o ataque. De acordo com um comunicado de imprensa da aviação civil, "o espaço aéreo jordaniano está temporariamente fechado" e todas as partidas e chegadas estão suspensas.

Jornalistas da Reuters relataram que mísseis lançados pelo Irã foram interceptados no espaço aéreo da Jordânia.

O Aeroporto Internacional de Teerã anunciou que suspendeu voos após o ataque com mísseis lançado pelo Irã contra Israel. "Por enquanto, suspendemos os voos de entrada e saída do Aeroporto Internacional de Teerã até que a autorização de voo seja emitida", disse o chefe do Aeroporto Internacional de Teerã, Saïd Chalandari.

Biden reage

O presidente dos EUA, Joe Biden, ordenou aos militares norte-americanos que "ajudem Israel a se defenderem" contra o ataque lançado pelo Irã e "abatam os mísseis" que visam este país, aliado dos Estados Unidos, informou a Casa Branca.

O presidente e a vice-presidente, candidata às eleições presidenciais de 5 de novembro, Kamala Harris, acompanham as operações a partir da sala de gerenciamento de crise da Casa Branca, especificou o governo norte-americano.

O Secretário-Geral da ONU, Antônio Guterres, condenou "o conflito crescente", após ataque iraniano contra Israel.

Mais de cem mísseis

O exército israelense confirmou que mísseis foram lançados pelo Irã em direção a Israel, onde os habitantes correram para abrigos após as sirenes de alerta terem ressoado por todo o território.

A a imprensa israelense informou que mais de 100 mísseis foram disparados.A Guarda Revolucionária do Irã disse ter lançado dezenas de mísseis apontados a Israel, alertando que o Estado hebreu seria novamente alvo se viesse a responder.

Teerã prometeu vingar o assassinato, na última sexta-feira, de Hassan Nasrallah, líder emblemático do Hezbollah libanês, movimento xiita alinhado com o Irã, num ataque poderoso israelense em Beirute. Um comandante dos Guardiões da Revolução iraniana, Abbas Nilforoushan, também foi baleado nesta ação.

Os membros da Guarda Revolucionária Iraniana explicaram que os mísseis são uma resposta aos assassinatos de Hassan Nasrallah, Abbas Nilforoushan e Ismaïl Haniyeh, chefe do gabinete político do Hamas palestino, morto em um ataque no final de julho.

Os ataques iranianos aconteceram algumas horas depois que o exército israelense disse ter lançado "ataques terrestres limitados" no sul do Líbano, perto da fronteira, contra alvos do Hezbollah, que lançou foguetes contra Tel Aviv em resposta.

Por enquanto não ha informações confirmadas sobre feridos. O exército israelense afirmou que não há, neste momento, mais ameaças que pairem sobre Israel.

(Com AFP)