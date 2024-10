IA tem efeitos mistos sobre inflação no curto prazo, diz diretora do Fed

(Reuters) - A diretora do Federal Reserve Lisa Cook disse nesta terça-feira que vê a inteligência artificial (IA) como provavelmente desinflacionária no longo prazo, mas que no curto prazo ela terá efeitos mistos.

Entretanto, ela não vê a IA como uma ameaça aos empregos, descritos como um conjunto de tarefas que mudam com o tempo.

"Algumas dessas tarefas podem ser eliminadas pela IA... mas não acho que ocupações inteiras serão eliminadas", disse Cook em uma conferência do Fed sobre a disrupção viabilizada pela tecnologia. Ela acrescentou que o retreinamento pode ajudar trabalhadores a se manterem nos empregos à medida que as tarefas mudam.

Quanto aos preços, ela disse que a IA está tornando mais barato para pessoas abrirem novos negócios e administrá-los, mas também está alimentando um aumento nos valores das ações, o que significa que as pessoas podem ter mais dinheiro para gastar, o que tende a aumentar os preços.

"Prevejo uma aceleração da produtividade baseada nos avanços impressionantes da IA, mas essa previsão é acompanhada de uma incerteza substancial", disse Cook. Mais produção por trabalhador, explicou ela, tende a aumentar os salários e reduzir os preços, em igualdade de condições.

"Minha esperança é que os ganhos crescentes de produtividade sirvam como contrapeso para a inflação daqui para frente", disse Cook.

(Por Ann Saphir)