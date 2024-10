Suposta obra de Picasso é descoberta por acaso na Itália

NÁPOLES, 30 SET (ANSA) - Uma suposta pintura atribuída ao artista espanhol Pablo Picasso foi encontrada em uma vila em Capri, no sul da Itália, após permanecer 50 anos pendurada na sala da casa de um negociante de arte que desconhecia o possível "tesouro" que tinha em mãos.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (30) pelo jornal italiano "Il Giorno", após um complexo exame grafológico considerar a obra do gênio de Málaga.

A pintura, intitulada "Buste de Femme Dora Maar", criada em homenagem à musa de longa data de Picasso, foi encontrada pelo proprietário de uma loja de sucata na ilha no Golfo de Nápoles na década de 1960 e permanece em posse de sua família desde então.

Na ocasião, a tela que retrata o rosto assimétrico e angular de uma mulher, com assinatura no canto superior esquerdo "Picasso", estava enrolada em um porão, no qual ele limpava. Ao encontrar, o italiano levou a pintura para sua residência e a pendurou na sala, onde ficou por 50 anos.

Recentemente, porém, o filho do idoso observou alguns detalhes na tela e começou a suspeitar da sua autenticidade. "O retrato de Dora Maar está autografado e pode ser atribuído à mão do mestre, embora não haja evidências que demonstrem sua natureza apócrifa", afirmou o jornal milanês.

Durante as análises químicas, comparações com outros trabalhos e pesquisas históricas, os especialistas levantaram a hipótese de que poderia ser realmente um retrato da musa a quem Picasso dedicou mais de uma pintura, criado entre 1940 e 1950.

"É possível que ambas as pinturas sejam originais, provavelmente dois retratos do mesmo tema feitos em épocas diferentes por Picasso. Tenho certeza de que a pintura encontrada em Capri é autêntica", afirmou a grafóloga forense Cinzia Altieri.

O presidente honorário da Fundação Arcadia, Luca Gentile Canal Mercante, também foi um dos protagonistas das pesquisas, junto com o especialista de análises científicas de obras de arte, Maurizio Seracini. Após o estudo, a tela, que pode estar avaliada entre 10 e 12 milhões de euros, foi guardada em um cofre em Milão. (ANSA).

