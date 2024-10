Quaest Recife: João Campos (PSB) segue isolado e venceria no primeiro turno

O prefeito e candidato à reeleição em Recife (PE), João Campos (PSB), lidera isolado a disputa e venceria a eleição na capital pernambucana ainda no primeiro turno, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (30).

O que aconteceu

Campos tem 75% das intenções de voto. Houve leve queda em relação ao último levantamento de 18 de setembro (77%). Caso alcance, de fato, mais da metade dos eleitores do Recife na eleição, ele será eleito ainda no primeiro turno. Gilson Machado (PL) aparece em segundo, com 11%.

Na sequência, Daniel Coelho (PSD) e Dani Portela (PSOL) estão empatados, ambos com 3%. Como a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos, Coelho e Portela também empatam tecnicamente com Tecio Teles (Novo), que aparece com 1%.

Veja resultado completo:

João Campos (PSB): 75% (tinha 77%)

75% (tinha 77%) Gilson Machado (PL): 11% (tinha 8%)

11% (tinha 8%) Daniel Coelho (PSD) : 3% (tinha 4%)

: 3% (tinha 4%) Dani Portela (PSOL) : 3% (tinha 2%)

: 3% (tinha 2%) Tecio Teles (Novo) : 1% (não mudou)

: 1% (não mudou) Ludmila Outtes (UP) : 0% (não mudou)

: 0% (não mudou) Simone Fontana (PSTU) : não foi citada (era 0%)

: não foi citada (era 0%) Victor Assis (PCO): não foi citado

não foi citado Indecisos: 2% (eram 2%)

2% (eram 2%) Branco/Nulo: 5% (eram 6%)

Conhecimento e rejeição

A Quaest também levantou quais candidatos os eleitores conhecem e rejeitam. Os percentuais foram:

João Campos (PSB): conhece e votaria: 82% ; não conhece: 2% ; conhece e não votaria/rejeita: 14% ; não sabe/não respondeu: 2% ;

conhece e votaria: ; não conhece: ; conhece e não votaria/rejeita: ; não sabe/não respondeu: ; Daniel Coelho (PSD): conhece e votaria: 32% ; não conhece: 18% ; conhece e não votaria/rejeita: 49% ; não sabe/não respondeu: 1% ;

conhece e votaria: ; não conhece: ; conhece e não votaria/rejeita: ; não sabe/não respondeu: ; Gilson Machado (PL): conhece e votaria: 19% ; não conhece: 45% ; conhece e não votaria/rejeita: 35% ; não sabe/não respondeu: 1% ;

conhece e votaria: ; não conhece: ; conhece e não votaria/rejeita: ; não sabe/não respondeu: ; Dani Portela (PSOL): conhece e votaria: 13% ; não conhece: 50% ; conhece e não votaria/rejeita: 36% ; não sabe/não respondeu: 1% ;

conhece e votaria: ; não conhece: ; conhece e não votaria/rejeita: ; não sabe/não respondeu: ; Tecio Teles (Novo): conhece e votaria: 7% ; não conhece: 65% ; conhece e não votaria/rejeita: 27% ; não sabe/não respondeu: 1% ;

conhece e votaria: ; não conhece: ; conhece e não votaria/rejeita: ; não sabe/não respondeu: ; Simone Fontana (PSTU): conhece e vota: 2% ; não conhece: 79% ; conhece e não vota/rejeita: 18% ; não sabe/não respondeu: 1% ;

conhece e vota: ; não conhece: ; conhece e não vota/rejeita: ; não sabe/não respondeu: ; Victor Assis (PCO): conhece e votaria: 1% ; não conhece: 88% ; conhece e não votaria/rejeita: 11% ; não sabe/não respondeu: 0% ;

conhece e votaria: ; não conhece: ; conhece e não votaria/rejeita: ; não sabe/não respondeu: ; Ludmila (UP): conhece e votaria: 1%; não conhece: 82%; conhece e não votaria/rejeita: 16%; não sabe/não respondeu: 1%.

Metodologia. Contratada pela TV Globo, a Quaest ouviu 900 eleitores na capital pernambucana, entre os dias 27 e 29 de setembro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número PE-04873/2024.