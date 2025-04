Braço armado do Hamas diz que perdeu contato com grupo que mantém refém israelense-americano

Por Menna AlaaElDin e Jaidaa Taha

CAIRO (Reuters) - O braço armado do Hamas disse nesta terça-feira que perdeu contato com um grupo de militantes que mantinha o refém israelense-americano Edan Alexander na Faixa de Gaza.

Abu Ubaida, porta-voz do braço armado, disse no Telegram que o contato foi perdido após o Exército israelense atacar o local onde os militantes mantinham Alexander, natural de Nova Jersey e soldado de 21 anos do Exército israelense.

Abu Ubaida não especificou o local em Gaza onde Alexander estava supostamente preso. Posteriormente, o braço armado divulgou um vídeo avisando às famílias dos reféns que seus "filhos voltarão em caixões pretos com os corpos dilacerados por estilhaços do seu Exército".

O Hamas já culpou Israel pelas mortes de reféns mantidos em Gaza, inclusive como resultado direto de operações militares, embora também tenha reconhecido, em pelo menos uma ocasião, que um refém foi morto por um guarda. Segundo o grupo, o que o guarda agiu contra suas instruções.

Não houve resposta imediata do Exército israelense a um pedido de comentário sobre a declaração do Hamas sobre Alexander.

O enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, disse a jornalistas na Casa Branca em março que conseguir a libertação de Alexander, considerado o último refém norte-americano vivo mantido pelo Hamas em Gaza, era uma "prioridade máxima".

O Fórum Tikva, grupo que representa alguns membros da família dos detidos em Gaza, havia dito mais cedo nesta terça-feira que Alexander estava entre os 10 reféns que poderiam ser libertados pelo Hamas caso fosse alcançado um novo cessar-fogo, citando conversa no dia anterior entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e a mãe de outro refém. O gabinete de Netanyahu não teceu comentário imediato sobre o assunto.

No sábado, o Hamas divulgou um vídeo que supostamente mostra Alexander, preso em Gaza desde sua captura por militantes palestinos em 7 de outubro de 2023.

A libertação de Alexander foi o centro das conversas anteriores entre os líderes do Hamas e o negociador de reféns dos EUA, Adam Boehler, no mês passado.

O Hamas libertou 38 reféns em um cessar-fogo que começou em 19 de janeiro. Em março, as Forças Armadas de Israel retomaram sua ofensiva terrestre e aérea em Gaza, abandonando o cessar-fogo após o Hamas rejeitar propostas para estender a trégua sem encerrar a guerra.

Autoridades israelenses afirmam que a ofensiva vai continuar até que os 59 reféns restantes sejam libertados e Gaza seja desmilitarizada. O Hamas insiste que só vai libertar os reféns como parte de um acordo para encerrar a guerra e rejeitou as exigências de depor as armas.

(Reportagem de Menna Alaa El-Din e Jaidaa Taha)