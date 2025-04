S&P Global reafirma rating da Coreia do Sul, com perspectiva estável

A S&P Global reafirmou o rating de crédito soberano da Coreia do Sul em "AA" de longo prazo e "A-1+" de curto prazo nesta terça-feira, com perspectiva estável. Em nota, a agência de classificação de risco afirma que a decisão reflete expectativas que o país manterá uma média de crescimento mais elevada do que outras economias de alta renda nos próximos três a cinco anos, além de um déficit público modesto nos próximos três a quatro anos.

A S&P apontou que os riscos geopolíticos de conflitos com a Coreia do Norte não escalaram a ponto de prejudicar os fundamentos econômicos do país ou de gerar uma séria preocupação sobre a segurança na península coreana. Os desdobramentos da declaração de lei marcial em dezembro de 2024 também não parecem ter enfraquecido materialmente o suporte institucional do rating soberano, destacou.

A agência reconheceu que a deterioração nas condições do comércio internacional deverá pesar sobre o crescimento econômico sul-coreano. "De todo modo, a forte competitividade internacional dos principais exportadores do país manterá as métricas robustas", ponderou.

A S&P Global projetou que o PIB sul-coreano irá desacelerar para 1,2% em 2025, antes de retomar tendência de crescimento anual de 2% a partir de 2026.