PL da anistia: dirigente do PSDB faz apelo para 5 tucanos retirarem apoio

O presidente do diretório municipal de São Paulo do PSDB, José Anibal, fez um apelo nas redes sociais para que cinco deputados do partido que assinaram o pedido de urgência do projeto de anistia aos condenados do 8 de Janeiro retirem seus nomes do requerimento.

O que aconteceu

O ex-senador afirmou que fundadores do PSDB foram perseguidos e cassados pelo regime militar. "Para nós, democracia é um valor absoluto. No dizer de Ulysses Guimarães, traidor da Constituição é traidor da pátria", escreveu o presidente do diretório municipal.

Dos 13 deputados tucanos, cinco assinaram o pedido de urgência. São eles: Beto Pereira (MS), Beto Richa (PR), Daniel Trzecial (RS), Geovania de Sá (SC) e Lucas Redecker (RS).

Aníbal disse que espera que a retirada de assinatura ocorra por deputados de outros partidos também. "Compartilhar com os amigos a expectativa de que os cinco deputados federais do PSDB, e outros parlamentares de partidos comprometidos com a democracia, que assinaram o projeto de anistia aos golpistas que atentaram contra a Constituição e as instituições democráticas que retirem suas assinaturas."

Compartilhar com os amigos a expectativa de que os cinco deputados federais do PSDB, e outros parlamentares de partidos comprometidos com a democracia, que assinaram o projeto de anistia aos golpistas que atentaram contra a Constituição e as instituições democráticas, … -- José Aníbal (@jose_anibal) April 15, 2025

Pedido de urgência foi protocolado ontem pela liderança do PL com 262 assinaturas. A deputada Helena Lima (MDB-RR) retirou seu apoio dez minutos antes de o pedido ser apresentado no sistema da Câmara dos Deputados.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que "não decide sozinho" as pautas que devem avançar no plenário. Apesar do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro ter protocolado o requerimento de urgência, Motta não é obrigado a pautar o requerimento. Ele tem sido pressionado pela legenda a colocar o tema em votação.

Se for aprovado na Câmara, o projeto tem também de passar pelo Senado. A proposta precisa ser analisada nas duas Casas legislativas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ainda não demonstrou interesse em avançar com o texto.