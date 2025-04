DoE: preços do Brent devem subir para US$ 91 o barril e PIB dos EUA avançará 1,8% até 2050

O Departamento de Energia (DoE, em inglês) dos EUA projeta que os preços do petróleo Brent devem subir para US$ 91 por barril até 2050, segundo relatório anual publicado nesta terça-feira, 15. O documento também prevê alta do WTI a US$ 89 o barril no período.

Em nota, o DoE observa que há risco de alta para o Brent a US$ 157 o barril até 2050 ou de baixa a US$ 48 o barril, a depender dos desdobramentos da economia global.

O departamento espera que a produção de petróleo dos EUA alcance um pico de 14 milhões de barris por dia (bpd) em 2027, antes de desacelerar para 11,28 milhões de bpd até 2050.

O relatório mostra ainda as projeções para o crescimento econômico dos EUA. No cenário base do DoE, o Produto Interno Bruto (PIB) americano deve ter expansão anual de 1,8% entre 2024 e 2050. Caso riscos de alta se concretizem, o PIB dos EUA deve avançar 2,1% no período. Do contrário, a economia americana deve aumentar em ritmo mais lento, de 1,2% até 2050.