Pianista italiano Alessandro Lanzoni se apresenta no Rio

RIO DE JANEIRO, 30 SET (ANSA) - Um dos mais consagrados intérpretes do jazz contemporâneo, o italiano Alessandro Lanzoni se apresenta no Rio de Janeiro no próximo dia 3 de outubro.

O concerto "Diálogos entre Som e Silêncio", que mescla improviso e composições clássicas e de seu repertório, acontece no Instituto Italiano de Cultura (IIC) da cidade.

A primeira parte do espetáculo será dedicada à improvisação pura, onde cada instante se torna uma oportunidade para dar vida a uma narrativa musical original.

Já na segunda etapa, Lanzoni percorrerá composições de seu repertório, assim como reinterpretações de standards jazzísticos. Tal alternância visa demonstrar seu estilo eclético e sua habilidade em unir tradição e inovação, oferecendo ao público uma experiência que transcende os limites do jazz clássico.

Lanzoni é um dos principais nomes do jazz atual, capaz de transitar com desenvoltura por uma multiplicidade de linguagens musicais. Seu álbum mais recente, "Diversions", lançado pelo selo CamJazz, é um exemplo perfeito de como a improvisação pode se tornar uma forma de arte, onde cada peça é um "desvio" dos caminhos previsíveis para se chegar a combinações sonoras inéditas.

"Será um convite para entrar em um universo musical onde cada nota, cada pausa conta uma história. Lanzoni, com sua sensibilidade tímbrica e domínio do piano, transforma o palco em um espaço de exploração, onde o ouvinte é guiado por caminhos sonoros ricos em nuances, alternando momentos de pura invenção com melodias familiares", explica o IIC. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.