Governo abrirá nova seleção do MCMV com 100 mil moradias nas próximas semanas, diz ministro

O ministro da Cidades, Jader Filho, anunciou nesta terça-feira, 8, que o governo federal vai abrir uma nova seleção do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) com 100 mil novas moradias nas próximas semanas. A declaração foi feita durante a 100ª Edição do Encontro Internacional da Indústria da Construção (Enic).

"O governo do presidente Lula vem estimulando a industrialização da construção civil e sua presença no programa Minha Casa, Minha Vida. Queremos que o setor consiga reduzir custos, reduzir os prazos de construção, contribuir ainda mais para a sustentabilidade ambiental", disse o ministro.

E acrescentou: "Nesse contexto, já foi aprovada a reforma tributária que incentivará a habitação de interesse social e reduzirá grande parte das dificuldades existentes da construção."