Maierovitch: Lula passa 'cheque em branco' se mantiver ministro denunciado

O presidente Lula (PT) passará um "cheque em branco" se mantiver o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) sob acusação de corrupção passiva e outros crimes, opinou hoje o professor e jurista Wálter Maierovitch no UOL News, do Canal UOL.

O Lula demorou para tirar um sujeito diante de um monte de suspeitas. Agora, com a denúncia, só falta ele dormir no ponto, deixar um manchado e continuar com um agente da sua autoridade. Isso seria passar um cheque em branco com a sua assinatura, porque a assinatura é sempre do Presidente da República. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Os fatos investigados teriam ocorrido antes da de Juscelino para o posto de ministro, conforme revelou o colunista Aguirre Talento, do UOL. É a primeira acusação apresentada pela atual gestão do procurador-geral da República, Paulo Gonet, contra um integrante do primeiro escalão do governo Lula, que registra um histórico longo de suspeitas de corrupção nos outros dois mandatos.

Ao Canal UOL, o professor elogiou a atuação do procurador Paulo Gonet, indicado por Lula.

Está a revelar que nós temos um procurador de Justiça, um procurador de Justiça que mostrou que a atuação dele está à luz das provas, e as provas (como disse e apurou o jornalista Aguirre Talento) são muito fortes.

No setor público, as pessoas continuam sendo presumidamente inocentes, mas o serviço público, a função pública, um ministro que é agente da autoridade do Presidente da República. O que se deve prevalecer? A probidade administrativa, que não pode ser arranhada, que não pode ser maculada.

Então, o que se aplica? Se aplica o interesse público, ou seja, a boa imagem. Por quê? No popular: 'por que vamos manter um ladrão aí, um suspeito aqui?' No processo é diferente, mas aqui não. Aqui, nós precisamos mostrar para o cidadão que aquele suspeito de rapinagem deve ir embora. Um ministro não tem autoridade própria. A autoridade dele vem da República. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

O professor disse ainda que Lula deveria demitir o ministro, e não aguardar o seu pedido de exoneração.

Eu diria que a diferença [entre as duas coisas] é muito grande, é abissal. Pelo seguinte: o Lula se agarrou à presunção de inocência e, para isso, contou um caso acontecido com ele. O Lula segurou um agente de sua autoridade. Ele errou, e errou feio. Não pensou na possibilidade de probidade administrativa. Ele pisou na bola.

Agora, ele pode remediar isso? Pode, sim, e da seguinte maneira: demitindo o ministro, mandando embora ou, desculpem a expressão, um pé no rab* daquele que está sendo acusado. Porque, se ele aceitar a exoneração, [que significa] aceitar o pedido de uma pessoa que quer ir embora... então, o Lula precisa ser incisivo, firme, tem que demitir. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

PGR apontou propina em obras

Segundo a reportagem, a PGR indicou que, no exercício do cargo de deputado federal, Juscelino Filho enviou emendas parlamentares para a Prefeitura de Vitorino Freire (MA), que era comandada por sua irmã Luanna Rezende, e recebeu propina pelas obras executadas.

A denúncia foi enviada para o gabinete do ministro do STF Flávio Dino, relator do caso. Agora, cabe a ele intimar a defesa do ministro e dos demais acusados para apresentar uma resposta à acusação.

Procuradas pelo UOL, a assessoria e a defesa de Juscelino não se manifestaram. O espaço continua aberto. Após ser indiciado pela Polícia Federal em 2024, o ministro afirmou que sua inocência seria comprovada.

Lula prometeu afastamento de ministro

No ano passado, durante entrevista aos jornalistas Leonardo Sakamoto e Carla Araújo, do UOL, Lula foi questionado sobre a situação do ministro. Na ocasião, o presidente prometeu afastá-lo caso a denúncia contra ele fosse aceita.

