Tabata levanta dúvidas sobre Boulos, que reage: 'Estamos do mesmo lado'

Guilherme Boulos (PSOL) disse que era "tática" de Tabata Amaral (PSB) criticá-lo a uma semana das eleições, mas que "estão do mesmo lado", no "campo progressista". A frase foi dita no debate UOL/Folha nesta segunda-feira (30),

O que aconteceu

Tabata sugeriu que pode haver "descontrole total" nas contas públicas da Prefeitura se Boulos vencer. A candidata fez a afirmação ao questionar por que Boulos foi contra o arcabouço fiscal do governo Lula, votado em 2023. O arcabouço fiscal é um pacote de regras sobre gastos e endividamento no nível federal.

Boulos disse que era uma "tática" de Tabata atacá-lo a uma semana das eleições. O candidato falou que não ia responder "a esse tipo de ataque". Pesquisas indicam que Tabata está fora da disputa pelo segundo turno. Três candidatos disputam as primeiras posições: Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB) e Boulos.

"Estamos do mesmo lado", afirmou Boulos para Tabata, se referindo ao "campo progressista". "Eu acredito que você faz parte do campo progressista, do mesmo campo. Apesar das diferenças que a gente tenha, eu acredito que nós estamos do mesmo lado", falou Boulos.

"O meu enfrentamento nessa eleição é contra dois bolsonaristas", falou Boulos. Se referia a Nunes e Marçal,

Tabata voltou a criticar Boulos em seguida. Ao retomar a palavra, a candidata se posicionou como uma pessoa de centro e afirmou que "não tem espaço na prefeitura pra menino mimado, nem pra quem sai ateando fogo nas coisas e não sabe dialogar com quem pensa diferente", em referência ao candidato do PSOL.

A candidata do PSB passou a mirar em Boulos nos últimos dias. No debate da Record, no último sábado (28), Tabata questionou o adversário sobre ter mudado de posição em temas como aborto e a situação política da Venezuela. Na ocasião, Boulos evitou entrar em detalhes sobre esses temas e afirmou que governará para toda a cidade, não apenas para os que têm as mesmas ideias ou as do partido dele.

