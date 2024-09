Alívio no calorão: testamos ventilador com umidificador viral no TikTok

Diante da onda de calor que atinge parte do país, muita gente já busca alternativas para driblar as altas temperaturas. E um dos produtos que pode ajudar é um ventilador portátil com reservatório de água, que funciona como um umidificador de ar.

Esse modelo viralizou no TikTok e foi testado pela modelo e cozinheira Laura Miranda, a convite do UOL. Veja a seguir o resultado do teste, o que diz quem o comprou e os pontos de atenção do produto.

Como foi o teste?

Laura Miranda explica que ele só funciona se for conectado à tomada, um computador ou a um power bank

Ao colocar água no reservatório, ele solta uma névoa que umidificar o ar

Se água e gelo a névoa fica ainda mias fresca

Ela destaca que o produto é capaz de resfriar e umidificar o ambiente

Ainda tem LED de sete cores e vem com temporizador de uma, duas ou três horas

Leve, tem um formato portátil para ser levado onde preferir

Também dá para colocar uma essência no reservatório para perfumar o ambiente

Não tenho dúvidas de que vou colocar no meu escritório. Achei sensacional. Uma das melhores compras deste ano

Laura Miranda

Ventilador portátil conta com três velocidades Imagem: Reprodução/ Shopee

O que diz quem o comprou?

A nota média do ventilador portátil na Amazon é 3,6 (do total de cinco). Na Shopee, por sua vez, é 4,6. Leia algumas opiniões de quem levou o produto para casa.

Excelente produto. Comprei quatro e todos vieram funcionando direitinho. Excelente umidificador nestes dias secos. Custo-benefício aprovado. Débora Aparecida

Estou Impactada. O tamanho é bom. Deixei ao lado da minha garrafinha de 500 ml. Cabe em qualquer cantinho. Parece ser barulhento, mas não é. O ventilador é relativamente silencioso, tem três velocidades de vento. A almofadinha para colocar cheirinho é um detalhe muito bacana. Mas o que me impressionou foi o umidificador. Muito potente e tem capacidade bastante água.Vai salvar as noites do meu filho. Juli

Comprei e atendeu às minhas expectativas. Claro que não vai gelar como um ar-condicionado, mas dá pra quebrar o gelo. Sabrina Ferreira de Andrade

Tem que ter um certo cuidado por ser frágil, mas é um bom produto. Marcio

Pontos de atenção

Por outro lado, há consumidores que reclamam que o ventilador portátil é menor do que esperavam. Ainda há relatos de produtos entregues com defeito e outros que não resfriam como o esperado.

A tampa não encaixa na base e também achei bem pequeno. Rosemeri Machado

O pedido chegou, mas com defeito. A tampa do reservatório de água não encaixa. Está torta e a gradinha não encaixa. Mas minha filha conseguiu, depois de muitas tentativas, encaixar as peças. Não sei se foi problema com o transporte ou armazenamento inadequado, mas conseguimos resolver. Ainda bem, pois é segundo que eu compro e gosto muito do produto. Esse comprei de presente. Val

O produto funcionou por 30 minutos e não funcionou mais. Não é possível fazer troca nem devolver. Um absurdo. Dinheiro jogado no lixo. Sylvia

Produto pequeno, menor que na imagem, não refrigera nem um metro quadrado. Wagner Lima De Gois

