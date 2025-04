Terremoto de magnitude 6,2 atinge costa de Papua-Nova Guiné

Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu o leste de Papua-Nova Guiné, localizado ao norte da Austrália, neste sábado (12), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Esta nação insular é frequentemente atingida por terremotos devido à sua localização no Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de intensa atividade tectônica e vulcânica que se estende do leste asiático até a Oceania.

O terremoto deste sábado ocorreu a uma profundidade de 72 quilômetros, com epicentro 115 quilômetros a sudeste da cidade de Kokopo, na remota região das ilhas.

Emonck Abelis, recepcionista de hotel em Kokopo, disse que o tremor durou cerca de um minuto, mas ele não viu "nenhum dano na área".

O despovoamento de grande parte de Papua-Nova Guiné significa que os danos causados por esses terremotos costumam ser limitados, embora às vezes causem deslizamentos de terra mortais.

