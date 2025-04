Justiça barra influencer foragido de participar de audiência online no RJ

A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido para que o influenciador Vitor Vieira Belarmino, acusado de matar um recém-casado atropelado no ano passado, participasse virtualmente de uma audiência presencial do caso realizada nesta sexta-feira (11). Vitor está foragido desde 25 de outubro de 2024.

O que aconteceu

Juíza apontou que o pedido foi uma "nítida afronta a princípios processuais basilares". A magistrada da 1ª Vara Criminal da Capital destacou que o Código de Processo Penal brasileiro não garante que um réu foragido seja interrogado por videoconferência, já que isto é assegurado somente a réu preso ou qualificado em juízo, em caráter excepcional.

Vitor foi denunciado por atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, no Recreio dos Bandeirantes, em julho do ano passado. O influencer responde pelos crimes de homicídio, omissão de socorro e fuga do local do acidente.

Justiça ainda destacou que a decisão não visa impedir o direito do réu de comparecer à audiência. Porém, foi determinada somente a proibição do compartilhamento de link online para o réu, uma vez que a sessão será realizada presencialmente. "Tal medida culminaria, em verdade, na anuência do Judiciário em permitir que o réu se furte da aplicação da lei penal, o que não será admitido por este Juízo", concluiu.

Viúva de Fábio, Bruna Villarinho Kikuta, foi ouvida hoje. Além dela, outras sete testemunhas falaram na audiência, entre elas: o delegado que presidiu a investigação, Rodrigo de Barros Piedras Lopes; o motoboy que presenciou o atropelamento; um policial militar; o funcionário do hotel onde o casal estava hospedado; dois moradores que vivem perto do local onde o crime ocorreu; e uma pessoa que auxiliou nos primeiros socorros à vítima.

A próxima audiência do caso está marcada para o dia 9 de maio, às 13h. Na ocasião, haverá a continuação da audiência de instrução e outras testemunhas serão ouvidas.

O UOL entrou em contato com a defesa de Vitor Vieira Belarmino e aguarda um retorno.

Relembre o caso

Fábio e sua esposa, Bruna Villarinho, tinham acabado de chegar da cerimônia de casamento do casal. Por volta de 22h40 do dia 13 de julho, eles deixaram o sítio onde ocorreu o casamento para ir ao hotel, onde passariam parte da lua de mel.

Casal chegou ao Hotel CS Design, fez o check-in e subiu para deixar as malas e trocar de roupa. Fábio quis olhar o mar com Bruna e, ao atravessar a avenida Lúcio Costa, por volta das 23h20, foi atropelado e morreu. Bruna não foi atingida, mas, segundo sua advogada, ficou traumatizada com o que aconteceu.

Uma testemunha informou que o impacto fez com que o corpo de Fábio fosse projetado para dentro do carro. Os ocupantes saíram, tiraram a vítima e a deixaram na via pública antes de fugir.

Vitor nega que tenha bebido antes do acidente. "Em momento algum ingeri bebida alcoólica. Todos os vídeos mostram claramente que a bebida era da Amanda. A prisão foi decretada em cima da bebida, mas todas as manchas estavam do lado do carona", afirmou ele em entrevista à Record, em 6 de abril.

Fiz de tudo para evitar. Eu não peguei o carro, perdi a direção e atropelei: ele entrou na frente do meu carro, eu desviei, saí da frente dele e ele caiu em cima do meu carro. Isso é claro nas imagens.

Vitor Belarmino em entrevista à Record

O carro, BMW 428I, dirigido pelo influenciador acumula mais de R$ 17 mil em dívidas. Constam multas por excesso de velocidade, por dirigir na contramão, por CNH vencida, por dirigir usando o celular, por falta de licenciamento e por falta de uso de cinco de segurança.