Aprenda a turbinar a carreira com especialistas que bombam nas redes

Você quer focar na sua carreira para conseguir aquela sonhada promoção ou mesmo mudar de emprego em 2025 e não sabe por onde começar? Selecionamos dicas de um time de mulheres que dão conselhos importantes para a carreira, como aprender a construir sua reputação digital e a melhorar seu currículo para driblar os softwares de IA (Inteligência Artificial) que as empresas usam para peneirar os candidatos.

Dicas valiosas

Turbine seu currículo. De acordo com a mentora de carreira remota internacional Tammy Silva, CV bom é CV direto ao ponto e estratégico. Em 2022, ela lançou o #tammyindica, com o objetivo não só de compartilhar vagas, mas de ensinar os profissionais a se posicionarem melhor para o mercado remoto internacional.

Nada de CV feito com Canva, com imagens ou emojis. CVs salvos como imagem não permitem que os dados sejam extraídos corretamente. É por isso que nos sites das empresas normalmente você anexa o CV e ainda assim tem que preencher os dados manualmente.

Monte no Word, exporte para PDF. Assim o sistema consegue ler nome, cargo e datas corretamente - e você economiza tempo.

Foque nas informações estratégicas. Não coloque tudo o que já fez na vida: isso é um CV sem foco. Mantenha o que é relevante para a vaga. Foque em experiências mais atuais e descreva nelas as habilidades que fazem sentido para o cargo que você procura.

Use palavras-chave estratégicas. Descrever o que você fez sem contexto ou impacto é genérico e não chama a atenção.

Alguns exemplos para seguir

O que escrever quando se candidatar a uma vaga de assistente administrativo. "Realizei tarefas administrativas" é vago e sem impacto. Em vez disso, use: "Organizei e mantive um sistema de arquivos com mais de 500 documentos, melhorando drasticamente o tempo de resposta".

Para uma vaga de desenvolvedor de software. "Desenvolvi código para o sistema x" é pouco específico e sem contexto. Em vez disso, mostre o efeito que seu trabalho teve em sua empresa: "Desenvolvi e otimizei uma API em Node.js, reduzindo o tempo de resposta em 30% e melhorando a performance do sistema".

Como fazer o currículo

Não seja mais um na multidão. Além de driblar os softwers de inteligência artificial, você precisa convencer o empregador que você é o candidato ideal para a vaga, inclusive quando você não tem experiência nenhuma na função. Neste caso, a dica é incluir projetos pessoais, como um blog sobre o assunto, de acordo com Swati Sharma, especialista em currículos da página "Looking for Job", com 3 milhões de seguidores.

Comece com um objetivo forte. Exemplo: "Recém-graduado com expertise em design gráfico e Adobe Creative Suite, buscando impulsionar o crescimento da marca por meio de soluções criativas."

Cite estágios e trabalho voluntário. Mesmo cargos não remunerados contam se eles tiverem a ver com a vaga pretendida ou se você é um jovem profissional sem experiência de trabalho. Exemplo: "Gerenciei campanhas de mídias sociais durante um estágio em marketing."

Inclua projetos pessoais. Desenvolveu um aplicativo? Compartilhe os links! Os empregadores valorizam iniciativas.

Personalize cada currículo. Espalhe palavras-chave das descrições de vagas para passar pelos filtros de ATS (Sistema de Rastreamento de Candidatos).

Mantenha o texto simples e organizado. Use fontes simples, marcadores e limite o currículo a uma página.

Para seguir. Swati Sharma, no LinkedIn: e Ela dá dicas para fazer o seu CV e como construir um plano de carreira e também oferece serviços para empregadores. Seus posts vão desde como fazer o currículo sem ter experiência na área pretendida até como atualizá-lo se você pretende fazer uma mudança de carreira, por exemplo.

Redes sociais

Reformule seu perfil no Linkedin. De acordo com a headhunter da People Human Resources Naira Klaus, manter uma frequência de posts relevantes na sua página do Linkedin pode te ajudar a conquistar o emprego dos sonhos.

Se tem algo que faz diferença real, é ser visível. O mercado precisa saber quem você é, o que você entrega e onde você quer chegar. Isso significa estar presente, se posicionar, compartilhar o que você tem construído, mas não apenas quando está procurando emprego. Atualize seu LinkedIn, compartilhe conquistas, participe de conversas relevantes. Quem não é visto, dificilmente é lembrado. Relacionamentos também importam muito. Construa conexões verdadeiras.

Naira Klaus, headhunter

Outra coisa que conta pontos é aprender antes de ser cobrado. "Se você percebe que o mercado está indo numa direção, se antecipe. Quando a demanda chegar, você já estará pronto", explica Naira Klaus.

Comunique-se bem. Saber escrever com clareza, falar com confiança e se posicionar de forma profissional muda tudo, segundo Klaus. "Muita gente excelente fica para trás porque não sabe contar bem a própria história."

O básico ainda faz diferença: cumprir prazos, manter a palavra, responder com agilidade. "Parece simples, mas é justamente aí que muita gente escorrega", opina Klaus.

Rastro digital

Pense e repense antes de postar. Se a ideia é aumentar a sua presença nas redes sociais, convém saber o que realmente pode ajudar e o que pode atrapalhar, de acordo com a advogada especialista em reputação digital Cindia Moraca.

Segundo a especialista, vivemos na era do cibridismo - conceito que mistura as palavras cibernético e hibridismo. Ele é usado para descrever situações em que o mundo físico e o mundo digital se misturam de forma tão intensa que quase se tornam um só. Assim, o que você faz online também tem consequências no mundo físico da vida real.

A primeira coisa que as empresas e os clientes fazem é olhar nossas redes sociais e observar o rastro digital que deixamos. Construir uma boa reputação digital é imprescindível para o sucesso profissional.

Cindia Moraca, advogada

Likes e comentários estão na lista. Uma empresa pode rejeitar a sua candidatura se descobrir uma curtida em um post racista ou misógino, por exemplo.

Reputação digital. Uma foto postada, uma reportagem encaminhada também ficam registradas na sua reputação digital. Para além de perder uma vaga de emprego, você ainda pode ser vítima de golpes ou ter seus dados vazados, segundo Moraca.