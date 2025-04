Sem aval da prefeitura, concessionária cobra taxa sobre jazigos do Araçá

Do UOL, em São Paulo

Sem aval da Prefeitura de São Paulo e sob a ameaça de retomar os túmulos, a concessionária Cortel SP, responsável pela gestão de cinco cemitérios municipais, como o Araçá, na região central, começou a cobrar uma taxa anual de limpeza e conservação dos jazigos.

Segundo o contrato firmado com a gestão Ricardo Nunes (MDB), a cobrança é ilegal, mesmo que seja oferecida de forma opcional. Mas não é o que a empresa explica em carta enviada às famílias.

A reportagem teve acesso ao documento, que afirma ser "necessária a contratação" do serviço para que o túmulo não corra risco de ser considerado abandonado —e, consequentemente, retomado pela empresa.

A notificação é acompanhada de um boleto com prazo de 20 dias para o pagamento. Quem se antecipar à data ganha 10% de desconto.

Segundo informa a carta, o serviço assegura a manutenção regular e cuidadosa dos túmulos, tanto na parte interna quanto externa.

"Além disso, dá garantia total por danos e furtos de elementos como placas e portões e também quedas de árvores que possam prejudicar o jazigo."

Carta enviada a titulares de jazigo acompanha boleto com vencimento em 20 dias Imagem: Adriana Ferraz/UOL

Concessão é marcada por polêmicas

Vigente desde março de 2023, a concessão dos cemitérios municipais é marcada por polêmicas.

Como revelou o UOL, as empresas que assumiram o serviço funerário na cidade passaram a vender serviços não estabelecidos no contrato, como gavetas por tempo indeterminado (e não pelo prazo fixo de três anos), além de cobrar taxas acima das previstas na tabela para sepultamentos ou exumações e ainda abrir processos administrativos para retomada de jazigos.

Túmulos considerados abandonados ou em estado de ruína são agora desapropriados pelas concessionárias e revendidos por até R$ 150 mil.

Até dezembro de 2024, como mostrou o UOL, 566 famílias já haviam perdido o direito sobre sepulturas localizadas nos cemitérios do Araçá, Vila Mariana e Quarta Parada, por exemplo. E ao menos outras 17.529 famílias corriam esse risco.

As irregularidades cometidas pelas concessionárias foram parar no Supremo Tribunal Federal. Em novembro de 2024, o ministro Flávio Dino ordenou que as empresas voltassem a praticar os preços válidos até a data da concessão.

As altas foram significativas. O valor de um caixão simples, por exemplo, passou de R$ 147,14 para R$ 695,63. A decisão segue vigente até que o plenário da Corte julgue o caso.

Prefeitura diz que cobrança é irregular

Responsável pela fiscalização das concessionárias, a SP Regula afirmou que cobranças de manutenção cemiterial não estão autorizadas.

Em nota, a agência reforçou em nota que "está proibida a oferta de serviço de limpeza de jazigos por todas as concessionárias responsáveis pela administração dos cemitérios públicos de São Paulo".

O órgão da prefeitura destacou ainda que dois autos de infração estão em andamento contra a concessionária Cortel SP por cobrança indevida do serviço de zeladoria de jazigos no Cemitério Santo Amaro.

Em caso de confirmação da irregularidade, os munícipes deverão ser ressarcidos.

Em relação ao Cemitério do Araçá, a SP Regula tomará as medidas cabíveis.

Concessionária diz que serviço é opcional

Diferentemente do que informa a gestão Nunes, a concessionária considera a oferta do serviço de manutenção de jazigos opcional. Segundo a Cortel SP, o envio dos boletos têm o objetivo apenas de facilitar a adesão ao serviço.

"A ausência de pagamento não impacta em quaisquer penalidades ou consequências. Ou seja, a contratação da zeladoria não está vinculada à manutenção do direito de uso do jazigo", afirmou, em nota.

Sobre o fato de a carta enviada aos titulares de túmulos mencionar o risco de perda das sepulturas, a Cortel SP disse que se trata de um texto informativo que alerta para as consequências previstas na legislação municipal relativa à possibilidade de retomada administrativa de jazigos comprovadamente abandonados.

Como reclamar

Queixas relativas ao recebimento de taxas de manutenção de áreas comuns ou de jazigos pelas concessionárias que administram o serviço funerário em São Paulo podem ser registradas por meio da Ouvidoria Geral do Município, do site da SP Regula ou dos canais de atendimento do SP 156.