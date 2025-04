Centenas de voos cancelados em Pequim devido a ventos fortes

Um forte sistema de ventos no norte da China cancelou mais de 400 voos em Pequim neste sábado (12), fechou atrações turísticas e suspendeu serviços ferroviários, informou a mídia estatal.

O vendaval incomum levou as autoridades da capital a declarar alerta laranja para ventos fortes, o segundo nível mais alto, pela primeira vez em uma década.

As rajadas de vento derrubaram quase 300 árvores em Pequim e danificaram 19 carros, além de fechar atrações como o Palácio de Verão, o Templo do Céu e o parque temático Universal Studios.

O fenômeno é originário de um sistema frio formado na Mongólia e que se move para o sudeste, varrendo grandes áreas do norte da China na sexta-feira e no fim de semana, informou a Administração Meteorológica do país.

"Os ventos mais fortes são esperados durante o dia 12 de abril, com velocidades em algumas estações de observação se aproximando ou até mesmo superando recordes históricos estabelecidos desde 1951", disse a agência em um comunicado.

O Aeroporto Internacional de Pequim cancelou 412 voos neste sábado, informou a emissora estatal CCTV. Os serviços ferroviários, incluindo metrô e trem de alta velocidade, também foram suspensos, acrescentou a estação.

A China é a maior emissora mundial de gases de efeito estufa que, segundo cientistas, causam as mudanças climáticas e tornam os eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos.

Dezenas de pessoas morreram e milhares foram deslocadas durante tempestades que causaram grandes inundações em todo o país no ano passado.

