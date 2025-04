Cenário de acidente, rio em NY já teve 'milagre' com avião em 2009

Seis pessoas morreram após um helicóptero de turismo cair no rio Hudson, em Nova York, na tarde do dia 10 de abril. O mesmo local ficou famoso por um outro acontecimento, em 2009: um pouso de emergência de um avião comercial que foi considerado um milagre.

O que aconteceu

Episódio ocorreu na tarde do dia 15 de janeiro de 2009. O Airbus A320 caiu de maneira controlada nas águas do rio Hudson, próximo ao centro de Nova York, após colidir com gansos na decolagem.

Aeronave levava 155 pessoas: cinco tripulantes e 150 passageiros. Os pilotos eram o primeiro-oficial Jeffrey B. Skiles e o comandante Chesley "Sully" Sullenberger.

O voo 1549 da US Airways decolou do aeroporto LaGuardia, em Nova York. O destino a cidade de Charlotte, na Carolina do Norte.

Acidente não teve feridos graves. Todas as pessoas que estavam a bordo sobreviveram, o que é considerado um verdadeiro milagre devido às circunstâncias do acidente.

Como o avião se salvou?

Skiles viu as aves, mas não tinha o que fazer. Sem ter como desviar dos gansos, parte deles acabou sendo sugada para dentro dos motores —o que os fez parar de funcionar.

Não havia tempo para retornar ao aeroporto de origem em segurança, pois o avião poderia cair no coração da cidade de Nova York. Entre a colisão e o pouso na água passaram cerca de três minutos.

Atitude fora do padrão garantiu o pouso seguro. Após identificar que algo estranho havia acontecido com a aeronave, mesmo sem saber exatamente o que, Sully religou a UAE (Unidade Auxiliar de Energia).

UAE é um tipo de gerador elétrico do avião, que opera quando os motores não estão funcionando. Ele permite que a aeronave consiga ser controlada nesse momento.

Decisão de Sully permitiu controle da aeronave. Pelo rádio, os pilotos fizeram o anúncio de emergência, usando a frase "mayday, mayday, mayday" —a palavra-código para emergências, na aviação.

O pouso

Avião se alinhou com rio Hudson em seus instantes finais no ar. Ele passou a menos de 300 metros de altura da ponte George Washington, que conecta Nova Jersey a Nova York.

Aeronave tocou o rio a mais de 200 km/h. Imediatamente após o pouso de emergência, o comandante ordenou a evacuação do avião. As pessoas a bordo saíram pelas portas dianteiras e as que ficavam acima das asas. Ninguém se feriu gravemente.

Avião do voo US 1549, que pousou no Rio Hudson em 2009, ficou em exposição no Sullenberger Aviation Museum Imagem: Sullenberger Aviation Museum

Diversos barcos se aproximaram do avião e ajudaram no resgate dos sobreviventes. Uma ex-integrante do órgão federal dos EUA que investigou o acidente descreveu aquele como o "pouso na água mais bem-sucedido da história da aviação".

Investigações confirmaram versão dos pilotos. Após a aeronave ser retirada da água, pena de ganso foi encontrada dentro do motor. Isso, somado à prova de que houve um impacto na parte interna do dispositivo, confirmou a versão dos pilotos do choque com as aves.

Em 2016, o acidente foi retratado no filme "Sully: O Herói do Rio Hudson". O longa foi estrelado por Tom Hanks e dirigido por Clint Eastwood.