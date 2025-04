Trump substitui retrato de Obama pelo seu

Donald Trump levou nesta sexta-feira (11) sua rivalidade com Barack Obama para as paredes da Casa Branca, ao substituir um retrato do ex-presidente por um quadro que mostra o republicano com o punho erguido após sobreviver a um atentado em julho passado.

Trump transferiu o retrato de Obama para o outro lado do corredor da entrada principal do imóvel.

"Uma nova obra de arte na Casa Branca", anunciou a Presidência americana no X, onde compartilhou um vídeo que mostra a nova tela, instalada perto da escadaria principal.

"O retrato de Obama foi movido apenas alguns metros", respondeu na plataforma o diretor de comunicação da Casa Branca, Steven Cheung, a alguém que criticou a mudança. "Cale a boca, idiota", acrescentou.

Tradicionalmente, os presidentes americanos transferem os retratos de seus antecessores, mas costumam manter no hall da entrada principal os dos presidentes mais recentes.

Trump mantém uma longa rivalidade com Obama, que remonta à época em que o republicano disse que o antecessor democrata não era um cidadão americano. Obama inicialmente o ignorou, mas, depois, passou a ser sarcástico.

Trump mandou instalar na saída do salão oval, em uma moldura dourada, a foto de sua ficha policial, tirada quando ele foi processado na Geórgia por tentar alterar o resultado das eleições presidenciais de 2020.

