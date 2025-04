Pequim cancela voos e fecha parques após ventania e tempestades de areia

Do UOL, em São Paulo

Ventos fortes e a ameaça de tempestades de areia provocaram o cancelamento de centenas de voos e o fechamento de atrações turísticas hoje em Pequim, capital chinesa.

O que aconteceu

Ventos provocaram estragos na cidade. As rajadas derrubaram quase 300 árvores, atingiram 19 carros e danificaram casas.

Equipes de emergência cortam galhos de árvores após fortes ventos atingirem poste em uma rua de Pequim Imagem: Tingshu Wang/Reuters

Os dois maiores aeroportos internacionais de Pequim cancelaram ao menos 693 voos até as 14h, pelo horário local. Havia alertas de que mais ventos fortes estavam a caminho, especialmente nas regiões do norte do país e ao longo das áreas costeiras.

Em outras partes da China, voos e trens foram cancelados. De acordo com agência de notícias Associated Press, algumas regiões registraram os ventos mais fortes em mais de 75 anos, com velocidades de até 148 km/h.

Passageiros aguardam no aeroporto de Yiwu, após voos serem cancelados por causa de ventos extremos que atingem partes da China Imagem: Adek Berry/AFP

Parque temático da Universal Studios foi fechado em Pequim até amanhã. Locais históricos, como a Cidade Proibida, o Palácio de Verão e o Templo do Céu também estão fechados. Partidas de futebol e outros eventos ao ar livre foram suspensos.

Ventos fortes e tempestades de areia são comuns no norte da China. Na região, ficam os desertos de Gobi e Taklamakan, cercados por pastagens, montanhas e florestas.

O fenômeno é originário de um sistema frio formado na Mongólia. Ele se move para o sudeste, varrendo grandes áreas do norte da China, informou a Administração Meteorológica do país. "Os ventos mais fortes são esperados durante o dia 12 de abril, com velocidades em algumas estações de observação se aproximando ou até mesmo superando recordes históricos estabelecidos desde 1951", disse a agência em um comunicado.

Mulher caminha durante fortes ventos em Pequim Imagem: Tingshu Wang/Reuters

China tenta há décadas reduzir o impacto dessas tempestades, especialmente em Pequim. A capital chinesa fica na borda de uma região árida, onde as tempestades podem reduzir a visibilidade a praticamente zero, encher prédios e roupas de areia e causar grave desconforto nos olhos, nariz e ouvidos.

O país é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa. Segundo cientistas, isso causa as mudanças climáticas e torna os eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos. Dezenas de pessoas morreram e milhares foram deslocadas durante tempestades que causaram grandes inundações em todo o país no ano passado.

* Com AFP